Walldürn. (Sti.) Der Wallfahrtstag für Motorradfahrer hat seit 18 Jahren seinen festen Platz im Jahresplan der Walldürner Wallfahrt "Zum kostbaren Heiligen Blut". Bei guten äußeren Bedingungen waren am Samstag circa 250 Biker auf rund 200 Motorrädern nach Walldürn gekommen.

Am Samstagvormittag wurde den Teilnehmern bei der Ankunft auf dem Schlossplatz und im Katholischen Pfarr- und Gemeindezentrum ein herzlicher Empfang bereitet. Die Motorradfahrer kamen auf ihren "heißen Öfen" aus dem ganzen süddeutschen Raum - und einer sogar aus den Niederlanden - angereist. Der Blick auf die Kennzeichen der Zweiräder zeigte den großen Einzugsbereich auf: von Aschaffenburg bis Tübingen.

Nach dem Mittagessen im Pfarrsaal fanden sich die Pilger um 14 Uhr in der Basilika zum Wallfahrtsgottesdienst ein, der musikalisch von der Band "Young Musicians" unter der Leitung von Jürgen Miko umrahmt wurde. Zu Beginn stellte Stadtpfarrer Josef Bregula das Wallfahrtsthema "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Johannes 14,6) vor. Auch in diesem Jahr hätten sich wieder erfreulich viele Biker auf den Weg gemacht, um ihren Glauben zu leben und um wichtige persönliche Anliegen vor Gott zu bringen. Allen Teilnehmern wünsche er, dass sie an diesem ganz besonderen Gnadenort Trost und Stärkung erfahren mögen.

Pater Bregula segnete die Zweiräder auf dem Schlossplatz.

Nach der von Gemeindereferentin Anne Trabold vorgetragenen Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer versuchte Bregula, allen Motorradwallfahrern und auch den zahlreich erschienenen weiteren Gläubigen aus Walldürn und der Region in Hinblick auf das Wallfahrtsmotto aufzuzeigen, dass zwei Worte in dem zuvor gehörten Evangelium bei ihm besondere Erinnerungen ausgelöst hätten: die Worte "Weg" und "Wohnung". Sie würden ihn an manchen Urlaub erinnern, als er allein mit dem Rucksack unterwegs gewesen sei. Dabei habe er allerlei Wegerfahrungen gemacht: Das Leben sei so ein Weg, so eine Wanderung, eine Pilgerreise. Weg heiße im Griechischen "hodos", und der Weg zu einem Ziel "methodos". So gebe es viele "Methoden", sein Leben zu meistern.

"Heimat, Wohnung" - das sei das zweite Stichwort. Jesus Christus habe einmal gesagt: "Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten." Meistens höre man diese Schriftstelle im Requiem oder bei der Beerdigung. Wenn einer hingegangen sei zu Gott, dann würden uns diese Worte oft Trost geben. Aber das sei nur die halbe Wahrheit. Das Evangelium sage viel mehr: Für jeden sei Platz bei Gott. Ganz verschiedene Menschen, jeder mit seinen persönlichen Eigenarten - sie alle hätten Platz bei Gott.

Die "Young Musicians" umrahmten den Festgottesdienst.

Als Christen dürften wir uns aber nicht nur auf die Kirchengemeinde beschränken. Wenn Gott für uns Platz habe, dann sollten wir auch für unsere Mitmenschen Platz haben, und vor allem für diejenigen, die keiner wolle. Jesus Christus könne zurecht sagen: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben". Diesen Weg nachzugehen, nach dieser Methode zu leben, heiße: "Christ sein!"

Sehr feierlich waren nach dieser Predigt die von Teilnehmern dieser Motorradwallfahrt vorgetragenen Fürbitten sowie das Totengedenken für alle tödlich verunglückten Motorradfahrer.

Nach dem Wallfahrtsgottesdienst auf dem Wallfahrtsplatz nahm Stadtpfarrer Josef Bregula dann noch auf dem Schlossplatz die Segnung der von den Motorradwallfahrern dort abgestellten Motorrädern vor, ehe dann gegen circa 15.30 Uhr der Motorradkorso die Heimfahrt antrat - gestärkt und erneuert im christlichen Glauben.