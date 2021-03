So wie Erzieherin Doris Gehrig vom katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen werden auch die anderen Mitarbeiter von Kindergärten und Schulen im Altkreis Buchen von den mobilen Schnelltestern des DRK auf eine Coronavirusinfektion getestet. Foto: D. Rechner

Glashofen. (dore) Lehrer und Erzieher in einfachen Schritten an der Arbeitsstätte auf eine Coronavirusinfektion testen – das ist der Job von Lea Zimmermann. Sie gehört zu den mobilen Schnelltestern des DRK, die seit dem 1. März im Altkreis Buchen in den Kindergärten und Schulen unterwegs sind. Das Ganze ist ein kostenloses Angebot des Landes für alle Lehrer und Erzieher.

Von morgens um 7 Uhr bis nachmittags um 14.30 Uhr testen Zimmermann und jeder ihrer Schnelltesterkollegen im Schnitt rund 100 Lehrer und Erzieher am Tag. Gestern Nachmittag machte sie mit ihrem Schnelltestmobil am katholischen Kindergarten St. Wendelin in Glashofen halt. Die RNZ begleitete sie vor Ort. "Die Tests werden normalerweise immer draußen durchgeführt. Wenn das Wetter mal schlecht ist, dann natürlich drinnen. Aber immer in gut durchlüfteten Räumen", so Zimmermann. Vier Erzieherinnen testete sie im Hof vor dem Kindergarten auf eine Coronavirusinfektion mittels eines sechs Zentimeter tiefen Nasenabstrichs. Der Abstrich selbst ist in weniger als einer Minute erledigt, dann muss noch 15 Minuten gewartet werden, bis ein Ergebnis vorliegt. Bislang war bei Lea Zimmermann wie auch bei ihren Schnelltesterkollegen noch kein positiver Fall dabei. Auch für die Erzieherinnen in Glashofen gab es gute Nachrichten: Alle Testergebnisse waren negativ.

Die kostenlosen Schnelltests direkt am Kindergarten kommen beim Personal sehr gut an: "Das Angebot ist super. Es ist eine große Entlastung für uns. Wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte, dann hätte jede Erzieherin für sich selbst Termine außer Haus organisieren müssen", erklärte Kindergartenleiterin Patricia Ackermann. Außerdem sei es ein gutes Gefühl für sie und ihr Team, zu wissen, dass sie "negativ" seien und somit keine Ansteckungsgefahr von ihnen ausgehe. Die Organisation der Schnelltests liefe "total unproblematisch. Wir haben angerufen, und innerhalb von drei Tagen fand der erste Termin statt. Am Freitag wurden wir das erste Mal getestet, heute das zweite Mal". Die Schnelltester seien pünktlich, vier ihrer fünf Erzieherinnen werden zu festen Uhrzeiten nun jeweils dienstags und freitags und eine Erzieherin wird in einem Seniorenheim getestet, da sie dort jede Woche ihre Mutter besucht.

Im gesamten Altkreis Buchen wurden von Lea Zimmermann und den anderen mobilen Schnelltestern bis gestern Nachmittag rund 1250 Tests bei etwa 500 Einzelpersonen durchgeführt, wie DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath auf Nachfrage der RNZ erklärte. "Es ist praktisch für die Mitarbeiter der Kindergärten und Schulen, sich quasi vor ihrer Haustür testen zu lassen. Die Hemmschwelle ist da deutlich geringer, als wenn sie einen Termin beim Arzt oder in der Apotheke vereinbaren müssten." Die kostenlosen Schnelltests für Erzieher und Lehrer sind vorerst noch bis Ende März befristet, Horvath geht jedoch davon aus, dass diese Frist verlängert werde. Neben den mobilen Tests bietet das DRK auch die Möglichkeit, sich direkt an der Kreisgeschäftsstelle in Buchen testen zu lassen. Diese Schnelltests sind ebenfalls kostenlos für die Erzieher und Lehrer, für alle anderen kosten sie 25 Euro.