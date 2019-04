Walldürn. (rüb) Ein Stück Walldürner Geschichte geht zu Ende: Seit Montag laufen die Arbeiten für den Abriss der Turnhalle in der Keimstraße. In der 1911 errichteten Turnhalle haben Generationen von Walldürnern ihre ersten Purzelbäume geschlagen oder bei schweißtreibenden Übungen den inneren Schweinehund besiegt. Anstelle der in die Jahre gekommen Halle wird für 4,75 Millionen Euro ein Neubau errichtet, der den heutigen Anforderungen entspricht und der im Spätherbst 2020 in Betrieb genommen werden soll.

Bürgermeister Markus Günther, Architekt Thomas Link, Bauamtsleiter Christian Berlin und Sachgebietsleiter Hochbau Jörg Kettemann, der das Bauvorhaben für die Stadt betreut, gaben am Montagvormittag den Startschuss für den Abbruch. Rund fünf Wochen sind für den Abriss eingeplant, informierte Bauamtsleiter Berlin im Gespräch mit der RNZ. Anschließend soll es mit dem Bodenaushub weitergehen.

So wird die neue Halle einmal aussehen: Im Spätherbst 2020 soll sie fertig sein.

Der Bürgermeister zeigte auf, dass eine Sanierung der mehr als 100 Jahre alten Halle nicht in Frage gekommen sei, da sie nicht mehr den Vorschriften entsprochen habe. Vor allem die Decke und die Statik seien die Knackpunkte gewesen. Eine Sanierung hätte Kosten von rund 2,6 Millionen Euro verursacht, aber selbst dann hätten die Maße der Halle den Vorschriften für den Schulsport nicht entsprochen. Von daher sei der Neubau eindeutig die bessere Lösung und keineswegs ein Luxus, bekräftigte Günther.

Auch die anstehende Renovierung der Nibelungenhalle habe bei den Überlegungen eine Rolle gespielt: Die neue Turnhalle Keimstraße werde nämlich die Voraussetzungen erfüllen, um von den betroffenen Vereine als Ausweichdomizil genutzt werden zu können. In der Keimstraße entsteht nämlich eine für den Vereins- und Schulsport geeignete Zwei-Feld-Halle. Mit einer Nutzfläche von 15 auf 27 Meter ist sie deutlich größer als die alte (11 mal 22 Meter). Auch die Deckenhöhe von sieben Meter (bislang fünf) trägt dazu bei, dass mehr Sportarten als bisher dort ausgeübt werden können.

"In der neuen Halle können später zwei Klassen gleichzeitig Sport treiben", erklärte Architekt Thomas Link. "Die Funktionalität steht im Vordergrund", ergänzte der Bürgermeister, der sich davon überzeugt zeigte, dass die "optimale Lösung" gefunden worden sei. Auch städtebaulich bringe die Halle ein neues Element mit ein und überzeuge durch die moderne Optik. Die Fassadengestaltung war im Vorfeld teil heftig kritisiert worden.

Die Fertigstellung ist für den Spätherbst 2020 geplant. "Damit wollen wir sicherstellen, dass die Halle nur für eine Wintersaison nicht zur Verfügung steht", sagte Günther.

Seit Montag laufen die Vorarbeiten für den Abriss der Turnhalle Keimstraße (Hintergrund). In diesem Zusammenhang ist die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt. Fotos: Rüdiger Busch

Für den Neubau, der als reine Sporthalle konzipiert und nicht für andere Veranstaltungen geeignet ist, erhält die Stadt Walldürn beträchtliche Zuschüsse, zeigte Bauamtsleiter Berlin auf: 1,12 Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsstock und 420.000 Euro aus Mitteln der Sportförderung. Die Kosten sind aktuell mit 4,75 Millionen Euro veranschlagt: "80 Prozent der Gewerke sind vergeben und wir sind größtenteils im Kostenrahmen geblieben", sagte der Bürgermeister, während einige Meter weiter die vorbereitenden Arbeiten begannen, um das alt-ehrwürdige Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Bis auf Weiteres ist seit Montag die Friedrich-Ebert-Straße von der Einmündung Keimstraße bis zum ehemaligen Notariat voll gesperrt. Zudem wurden beidseitige Halteverbote zwischen Keim- und Ringstraße angeordnet. Bürgermeister Günther bat um Verständnis für die Einschränkungen und zeigte sich überzeugt davon, dass sich die Verkehrs- und Parksituation rund um die Großbaustelle sicherlich bald einspielen werden. Andernfalls sei die Stadt aber auch in der Lage schnell zu reagieren.