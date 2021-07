Das einsturzgefährdete Heimat- und Wallfahrtsmuseum soll von 2022 bis 2024 umfassend saniert werden und einen Neubau erhalten, der an die Kirchenmauer angrenzt und alle Auflagen des Brandschutzes erfüllt. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Das baufällige Stadt- und Wallfahrtsmuseum soll in den Jahren 2022 bis 2024 saniert werden und zudem einen großzügigen Anbau erhalten. In diesem sollen neben der Museumspädagogik die Touristinformation sowie Büros des Geoparks und des Odenwälder Freilandmuseums unterkommen. Letztere befinden sich aktuell noch im Erdgeschoss des Alten Rathauses, das im Zuge der dort anstehenden Sanierung wieder in seine ursprüngliche Form als frühere Markthalle umgestaltet werden soll.

Die Ausstellungen verbleiben im Bestandsgebäude (r.), die Museumspädagogik und die Touristinformation kommen im Neubau unter. Ein Verbindungssteg verknüpft die Gebäude. Grafik: Architekten Staib

Der Architekt Friedrich Staib aus Sommerhausen präsentierte dem Gemeinderat am Dienstag den neuesten Entwurf für das Millionenprojekt am Wallfahrtsmuseum. Dabei bezeichnete Staib das frühere Patrizierhaus, das Valentin Stumpf 1558 erbauen ließ, als "wichtigen Vertreter der fränkischen Renaissance". Heute sei das historische Steingebäude jedoch "schwerst geschädigt". Aktuell verhindern Notsicherungen im Innen- und Außenbereich ein weiteres Ausbauchen der Fassaden. So habe man "den notwendigen Aufschub für die Planung und Finanzierung einer ganzheitlichen Sanierung des Wallfahrtsmuseums samt Neukonzipierung der musealen Ausstellung gewonnen", erklärte der Architekt.

Denn es reicht nicht, dem Museum als "eines der wertvollsten Gebäude Ihrer Stadt und Region" zu neuem Glanz zu verhelfen – darüber hinaus gilt es laut Staib, große Auflagen in den Bereichen Brandschutz, Rettungswege, Barrierefreiheit und Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. Um all diesen Bestimmungen zu entsprechen, wären massive bauliche Eingriffe in dem historischen Gebäude nötig, die sich jedoch nicht mit dem Denkmalschutz vereinbaren lassen. Erst mit einem angrenzenden Neubau lassen sich die Auflagen und zusätzlich zeitgemäße Sanitäranlagen umsetzen.

Das Alte Rathaus muss ebenfalls saniert werden. Möglich ist dies aber erst, wenn die Touristinformation und weitere Büros in den Museumsneubau umgezogen sind. Foto: Janek Mayer

Zudem bietet der Neubau mit seinem Raum für Touristinformation, Geopark und Freilandmuseum die nötigen Voraussetzungen für eine spätere Sanierung des denkmalgeschützten Alten Rathauses, laut Staib "eines der ältesten Rathäuser der Bundesrepublik, das durchgehend als solches benutzt wurde". Der Neubau soll in unmittelbarer Nähe zur vorhandenen Kirchenmauer entstehen, die die Ebene der Basilika von der des ehemaligen Kirchenstiegs trennt.

Weil sich Staib zufolge diese Stützmauer dem Platz entgegenneigt und zeitnah statische Eingriffe nötig sind, weist der jüngste Entwurf Mehrkosten auf. Weitere Anpassungen am Entwurf und die allgemeinen Kostensteigerungen treiben die Gesamtkosten des Projekts um knapp eine Million Euro auf nun 5.677.000 Euro in die Höhe. Da sich aber aller Voraussicht nach auch die Fördermittel erhöhen, steigt der Eigenmittelbedarf der Stadt um moderate 155.000 Euro auf nun 2.855.000 Euro. Architekt Staib und Stadtbauamtsleiter Christian Berlin bezeichneten die Zahlen als "realistisch" und zum Teil sogar "konservativ".

Während Staib in Aussicht stellte, dass die Kosten für Handwerker und Material nach ihrem aktuellen Extremanstieg wieder fallen könnten, wies Berlin darauf hin, dass noch nicht alle Fördertöpfe angefragt wurden. "Damit die Stadt alle Möglichkeiten der Fördertöpfe, die uns offenstehen, ausschöpfen kann, muss der Gemeinderat diesen Entwurf billigen", hatte Bürgermeister Markus Günther eingangs erklärt. Das grüne Licht des Gemeinderats ist zudem die Voraussetzung dafür, die Planungen für den Bauantrag einzureichen.

> Zur Geschichte: Der reiche Kaufmann Valentin Stumpf ließ das Haus "Zum Güldenen Engel" auf dem letzten Rest des mittelalterlichen Marktplatzes errichten. Nach mehrfachem Besitzwechsel war das Haus 1858 hälftig und 1880 ganz an Wachszieher Theodor Ehemann übergegangen. Eine prächtige Madonnenstatue ziert seit 1753 den Bereich vor dem steinernen Haus.

Bis in die 1950er Jahre war die Wachszieherei Ehemann als traditionsreiche Wachswarenfabrik vorwiegend handwerklich geführt worden. 1960 kaufte dann die Stadt Walldürn das Gebäude der Witwe von Otto Ehemann ab, und 1965 eröffnete sie darin das Heimat- und Wallfahrtsmuseum. Es trägt mit seinen anschaulichen Exponaten zur Stadtgeschichte bei und widmet dem volks- und heimatkundlichen Bereich, der Römerzeit und der Wallfahrt zum Heiligen Blut ausführliche Dokumentationen und Darstellungen. Zudem beherbergt es Museumsstücke, die an die industriellen Hochzeiten Walldürns mit seiner handwerklichen Wachszieherei sowie der Herstellung von Papier- und Kunststoffblumen erinnern. "Der regionale Wert dieser Sammlungen strahlt weit über unsere Stadtgrenze hinaus", betonte Günther.

Seit nunmehr drei Jahren hatte die Öffentlichkeit keine Möglichkeit mehr, das Gebäude zu betreten oder die Exponate zu bestaunen. Bereits 2018 hatten Mitglieder des Heimat- und Museumsvereins das Gebäude ausgeräumt, die Sammlungen befinden sich in einem Zwischenlager.