Walldürn. (adb) Die Walldürner Sängerin Liane, die trotz der Corona-Pandemie auch in der Region einige umjubelte Auftritte absolviert hatte, kann am Donnerstag ihre Erfolgsliste weiter verlängern: Die sympathische Interpretin, von der unter anderem Hits wie "Ich küss die Sonne für Dich wach" und "Ein Tag, eine Nacht und dann Du" stammen, nimmt an der Jahreshitparade des Radiosenders SWR 4 teil und könnte zur Jahressiegerin gewählt werden.

Ihr Lied "Ich küss die Sonne für Dich wach" hatte es bereits im Mai viermal auf den ersten Platz der Volkstümlichen Hitparade geschafft. Die Sendung wird ab 21.05 Uhr auf SWR 4 ausgestrahlt (Frequenz 105.5, 106.6 oder 107.5 MHz UKW). Fans können sich unter Telefon 01803/929484 an der Abstimmung beteiligen. Dafür benötigen sie allerdings Lianes Kennziffer, die erst in der Sendung bekannt gegeben wird.