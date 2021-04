Lehrerin Julia Betsch von der Frankenlandschule holt am Mittwoch die Testbox für die Schüler ihrer Klasse ab. Seit Montag gilt an Schulen eine Testpflicht. Foto: Frankenlandschule

Walldürn. (jam/dpa) Die Schulen in Baden-Württemberg müssen aktuell beinahe wöchentlich neue Regelungen hinnehmen. Am Montag haben sie ihre Pforten für den Präsenzunterricht geöffnet – zumindest sofern die Inzidenz vor Ort unter 200 liegt und die Schüler sich einem Selbsttest auf das neue Coronavirus unterziehen. Doch bereits am Montag sollen schon wieder andere Auflagen den Schulalltag bestimmen. Die RNZ hat bei Torsten Mestmacher von der Frankenlandschule nachgefragt, wie sich die ständig wechselnden Vorgaben umsetzen lassen.

"Drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen"

"Wir stecken aktuell bis zum Hals in Arbeit", eröffnet der Schulleiter das Gespräch. Dennoch gibt sich Mestmacher optimistisch und berichtet zudem von einer breiten Akzeptanz im Kollegium für die neueste Verordnung des Landes: Seit Montag gibt es an der Walldürner Schule wieder Präsenzunterricht. Damit der Aufenthalt im Klassenzimmer trotz der aktuellen Inzidenz im 150er-Bereich nicht dazu führt, dass das Virus in der Schule um sich greift, gibt es neben Abstandhalten, Masken und Lüften eine weitere "Käsescheibe", die für sich genommen zwar löchrig ist, aber das Risiko der Virusverbreitung weiter reduziert: der Selbsttest für Schüler.

An diesen Antigen-Tests hatte der Virologe Christian Drosten zuletzt Kritik geübt. Die praktischen Erfahrungen in den Diagnoselaboren hätten gezeigt, das Schnelltests eine Infektion nicht an allen infektiösen Tagen entdecken. "Wir haben vielleicht so acht infektiöse Tage, davon liegen wahrscheinlich so zwei vor dem Tag des Symptombeginns. Und der Schnelltest schlägt wohl erst am Tag nach Symptombeginn wirklich an. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen finde ich mit dem Antigentest. Drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen", so Drosten im NDR-Podcast. Trotz dieser Lücke rät er, weiter auf diese Tests zu setzen – vor allem an Schulen. Denn sogar wenn die Selbsttests nicht alle Infektionen anzeigen, fallen diese bei der nächsten Testung nach zwei oder drei Tagen auf. So ließen sich Infektionen in einer größeren Schülergruppe rasch aufdecken.

Laut Torsten Mestmacher teilen die Lehrer an der Frankenlandschule Drostens Einschätzung, dass die Antigentests an den Schulen die bisherigen Maßnahmen sinnvoll ergänzen: "Ich habe den Eindruck, dass die Lehrkräfte die Tests begrüßen." Doch die Pädagogen sind nicht nur auf ihre eigene Sicherheit bedacht, sondern der direkte Kontakt mit den Schülern motiviert sie, betont der Schulleiter direkt im Anschluss: "Vor allem sind wir froh, dass wir wieder Präsenzunterricht anbieten können."

Hintergrund Es gibt drei unterschiedliche Arten von Corona-Tests, die sich in ihrer Zuverlässigkeit, eine Infektion mit dem neuen Coronavirus nachzuweisen, teils erheblich unterscheiden. > PCR-Tests gelten als sicherste Methode und werden von medizinischem Fachpersonal verabreicht. [+] Lesen Sie mehr Es gibt drei unterschiedliche Arten von Corona-Tests, die sich in ihrer Zuverlässigkeit, eine Infektion mit dem neuen Coronavirus nachzuweisen, teils erheblich unterscheiden. > PCR-Tests gelten als sicherste Methode und werden von medizinischem Fachpersonal verabreicht. Getestete müssen länger auf das Ergebnis warten, weil ein Labor die Proben nach einem tiefen Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum auf einen Nachweis des Viruserbguts untersucht und auswertet. Das Resultat liegt meistens nach mehreren Stunden vor. > Antigen-Schnelltests liefern schneller ein Ergebnis. Geschultes Personal nimmt dabei – ähnlich wie beim PCR-Test – einen Nasen- oder Rachenabstrich. Die Probe kommt auf einen Streifen, der nach 15 bis 20 Minuten per Verfärbung reagiert und Proteine aus der Virushülle nachweist. Getestete bekommen ihr Ergebnis direkt vor Ort. Fällt es positiv aus, muss das Ergebnis per PCR-Test überprüft werden. > Antigen-Selbsttests sind eine dritte Variante. Sie sind Schnelltests für den Laiengebrauch. Jeder kann sie selbst – ob zu Hause oder in der Schule – anwenden. Dabei genügen ein Nasenabstrich aus dem vorderen Nasenraum oder eine Speichelprobe bei sogenannten "Spucktests". Ein positives Selbsttestergebnis ist nicht meldepflichtig, es soll aber mit einem PCR-Test überprüft werden. jam/dpa

Und den bremst die neue Testpflicht nicht aus, lautet Mestmachers Fazit nach zwei Testrunden am Montag und Mittwoch: "Das läuft alles sehr geräuschlos und funktioniert problemlos." Etwa 15 Minuten plane man dafür ein. Die geschulten Lehrer holen vor Unterrichtsbeginn die für ihre Klasse vorbereitete Testbox ab. Darin enthalten sind die Selbsttests, Desinfektionsmittel und Einmalpapiertücher.

"Die Schüler sitzen für den Selbsttest an ihrem Platz", erklärt der Schulleiter weiter. Die Lehrkräfte leiten sie dabei an, wie sie den Test anzuwenden haben. Das hat andernorts schon für Unmut gesorgt. "Der Gesundheitsschutz der Lehrer ist meines Erachtens nach bei dieser Form der Selbsttestung nicht garantiert", sagt zum Beispiel ein Schulleiter aus Trier. "Wir haben kaum Lehrer, die geimpft sind, wir haben keine Schutzausrüstung, und wir sollen im Fall eines positiven Tests den Schüler pädagogisch betreuen." Schulleiter Torsten Mestmacher teilt diese Bedenken nicht: "Die Schüler führen die Teststäbchen ja selbst ein und setzen dafür nur kurz ihre Masken ab." Außerdem werde der Mindestabstand eingehalten und sogenannte CO2-Ampeln ermahnten zum regelmäßigen Lüften. "Ich schätze die Gefahr beim Testen als gering ein", sagt der Walldürner Schulleiter.

Die Testpflicht gilt seit Montag unabhängig von der Corona-Belastung einer Region. Wer mehr als drei Tage in Folge an der Schule ist, muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Nur Geimpfte und Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, sind von der Testpflicht befreit. Sollten sich Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren trotz Einwilligung ihrer Eltern gegen einen Selbsttest entscheiden, empfiehlt das Kultusministerium den Aufsichtspersonen, sensibel zu reagieren: "Keinesfalls sollten Kinder oder Jugendliche zur Testung überredet werden, aber eine weitere Teilnahme am Unterricht ist dann nicht mehr möglich."

Jede Testbox enthält Antigen-Selbsttests, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher. Foto: Frankenlandschule

Gleiches gilt natürlich, wenn der Selbsttest bei einem Schüler ein positives Ergebnis ausspuckt. Diesen Fall gab es am Montag in der Frankenlandschule bei zwei Schülern. "Wir haben dann umgehend das Gesundheitsamt informiert. Ein späterer PCR-Test verlief bei beiden negativ", erzählt Torsten Mestmacher. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Selbsttest in der Schule ein falsch-positives Ergebnis angezeigt hatte. Demnach konnten beide Schüler und ihre Haushaltskontakte die vorgeschriebene Quarantäne bereits verlassen. Aber auch ein negatives Ergebnis bei Schnell- oder Selbsttests gilt es richtig zu interpretieren: Es ist als Momentaufnahme zu verstehen. Deshalb gelten die üblichen Regeln auch nach einem negativen Ergebnis, damit sich entsprechend dem Schweizer-Käse-Modell mehrere unvollkommene Maßnahmen zu einem möglichst umfassenden Schutz vereinen.

"Ich schätze die Gefahr beim Testen als gering ein"

Alle Schulen mit den Selbsttests auszustatten, hat das Land und die Kreise natürlich vor eine enorme logistische Herausforderung gestellt. "Die Auslieferung der Testkits hat sich aufgrund der insgesamt bundesweit starken Nachfrage und dadurch bedingter gewisser Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern leider verzögert", erklärte eine Sprecherin des Sozialministeriums dazu. In der Frankenlandschule habe man davon jedoch nichts gespürt, so der Schulleiter: "Wir haben die Selbsttests rechtzeitig und in ausreichender Menge erhalten." Dafür lobt er die Verwaltung des Landkreises, mit der er und die weiteren Schulleiter im Neckar-Odenwald-Kreis wöchentlich intensive Gespräche führen. "Wir fühlen uns gut informiert und bleiben so auf dem neuesten Stand", sagt Schulleiter Torsten Mestmacher.