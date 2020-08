Walldürn-Rippberg. (jam) Man kennt es aus Hollywood-Blockbustern. Die Familie sitzt gemütlich um den Wohnzimmertisch, als es plötzlich passiert: Das Wasser in den Gläsern beginnt, hin- und herzuschwappen, das Porzellan im Schrank klirrt und es zeichnen sich sogar Risse in der Wand ab. Was im Film für gewöhnlich das Herannahen eines Ungetüms signalisiert, ist bei Jürgen Seber Alltag. Er wohnt an der viel befahrenen B47 – und zwar an einer besonders unebenen Stelle. Jedes Mal, wenn ein 40-Tonner durch das Marsbachtal rauscht, vibriert sein Eigenheim.

"Das wird von mal zu mal stärker", klagt der Rippberger sein Leid. Der Zahn der Zeit nage bereits seit einigen Jahren an der Ortsdurchfahrt, "aber es passiert nichts". Nun hat der Besitzer des ehemaligen Pfarrheims selbst die Initiative ergriffen: Mit einem am Straßenrand abgestellten Traktor verengt er die Straße auf Höhe seines Hauses auf eine Spur. "Das nimmt die Geschwindigkeit raus, und gefahren wird auf der besseren Bergseite der Straße", sagt Seber. Der Traktor verhindert also zusätzlich, dass die Fahrzeuge durch die besonders lärmerzeugenden Fahrbahnabsenkungen rumpeln.

Dort, wo Lkw und Pkw mit zügiger Geschwindigkeit über die unebenen Kanaldeckel fahren, führt der „Schlagloch-Effekt“ zu erheblicher Lärmbelästigung. Foto: Janek Mayer

Dieses Vorgehen ist zwar legal, kann aber nicht als Dauerlösung dienen. "Die Polizei war schon da und hat sich davon überzeugt, dass alles mit rechten Dingen zugeht", sagt Jürgen Seber im Gespräch mit der RNZ. Die Beamten hätten den Anwohner darauf hingewiesen, dass er seinen Traktor nicht auf längere Zeit dort parken dürfe. Bei seiner Frau habe zudem ein Rippberger seinen Unmut darüber kundgetan, dass sich der Verkehr in Fahrtrichtung Walldürn regelmäßig bis in die Ortsmitte zurückstaue. Dafür erhalte Seber aus der Nachbarschaft regen Zuspruch: "Bei mir hat sich niemand wegen des Traktors echauffiert."

Bevor sich Seber dazu entschloss, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, erlebte er ein wahres Wirrwarr an Zuständigkeiten. So habe er unter anderem im Frühjahr 2019 die Stadt mit Aufnahmen der schadhaften Stellen konfrontiert. "Als Rückmeldung kam: ,Der Bauhof behebt die Schäden.‘ Aber bis heute war niemand da." Schon seit Jahren richten er und mehrere Anwohner Anfragen an das Landratsamt und das Regierungspräsidium. "Aber es passiert einfach nichts", empört sich Seber vor allem mit dem Blick aufs bayrische Schneeberg. Dort wurde bereits 2011 mit Bundesmitteln sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht – unter anderem als "wirtschaftliche Lösung zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte", wie es damals im Gemeinderat hieß. 2019 stand dort die nächste große Instandsetzung an. Zudem gilt auf einzelnen Abschnitten der B47 im benachbarten Schneeberg Tempo 30.

Mit einem Warnschild und Reflektoren weist Seber auf das Verkehrshindernis hin. Zudem ist der Traktor unter einer Straßenlaterne geparkt, so dass er nachts gut erkennbar ist. Foto: Janek Mayer

Doch nicht nur die Bemühungen der Anwohner verliefen bislang ins Leere. Die Ortschaftsverwaltung hat ebenfalls schon mehrfach an den verschiedensten Stellen auf den schlechten Straßenzustand hingewiesen, wie Ortsvorsteher Wolfgang Stich mitteilt. Laut Meikel Dörr aus der Stabsstelle Bürgermeister wurde die Rippberger Ortsdurchfahrt 2009 zuletzt erneuert.

Seitdem behebe die Straßenmeisterei des Landratsamts örtliche Schäden mit Asphaltmörtel. "Eine weitergehende Sanierung übersteigt allerdings die Möglichkeiten der Straßenmeisterei", sagt Pressesprecher Dörr. Die Anliegen von Seber und den weiteren Anwohnern müsse nun die Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe übernehmen. Denn: "Wie es die Bezeichnung ,B47‘ schon hergibt, handelt es sich hierbei um eine Bundesstraße.

Das Straßengesetz für Baden-Württemberg regelt, dass die Zuständigkeit hierfür beim jeweiligen Regierungspräsidium und den Unteren Verwaltungsbehörden liegt", erklärt Dörr. Diese Aussage gilt für den Straßenkörper. Die unter der Straße befindlichen Kanalleitungen sind dagegen im Eigentum der Stadt Walldürn. Noch komplizierter wird das Ganze, weil Seber zufolge ein Teil der Rippberger Ortsdurchfahrt als Brücke klassifiziert sei: "Man weiß einfach nicht, an wen man sich wenden soll."

Ein strategisch geparkter Traktor auf der B47 bremst derzeit in Rippberg den Verkehr aus. Weil die unebene Fahrbahn der Ortsdurchfahrt enormen Verkehrslärm erzeugt, aber die Behörden trotz mehrerer Nachfragen noch nicht reagiert haben, ist ein Anwohner selbst aktiv geworden. Eine Dauerlösung ist das aber nicht. Foto: Janek Mayer

Doch wer auch immer nun letztlich dafür zuständig ist, Jürgen Seber und seine Frau möchten zuallererst eines erreichen: "Wir fordern keine Wunder, sondern wollen einfach nur ernst genommen werden." Nicht nur aufgrund des Lärmschutzes, sondern auch aus Gründen der Sicherheit müsse sich schleunigst etwas bewegen. Eine Stützmauer am Fuße der B47 hat bereits nachgegeben, der Gehweg ist stellenweise abgesunken, die Leitplanke ist zum Teil in einem desolaten Zustand. Und aktuell ist es nur ein kleiner roter Traktor, der die großen Ungetüme der Straße davon abhält, weitere Schäden anzurichten.