Die Turnhalle in der Keimstraße in Walldürn wird nächste Woche abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Im Zuge der Baustelle wird die Friedrich-Ebert-Straße gesperrt, und es wird ein beidseitiges Halteverbot zwischen Keimstraße und Ringstraße angeordnet. Foto: Dominik Rechner

Walldürn. (dore) Eine Woche vor dem Beginn der Abrissarbeiten war die Turnhalle in der Keimstraße auch Gesprächsthema Nummer eins in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Zunächst beschlossen die Mitglieder des Gremiums verschiedene Arbeitsvergaben zum Bau der neuen Turnhalle. Zu den Kosten erklärte Bürgermeister Markus Günther zu Beginn der Sitzung: "Wir haben Schlimmeres befürchtet. Wir bleiben einigermaßen im Rahmen der im Vorfeld veranschlagten Kosten. Es sieht positiv aus".

Folgende 14 Gewerke mit einem Gesamtvolumen von 3 285.313 Euro wurden vom Gemeinderat vergeben:

> Abbrucharbeiten: für 92.500 Euro an die Firma Eckert Erdbau und Industrieabbruch aus Lauda-Königshofen

> Rohbauarbeiten: für 1 215.991 Euro an die Firma Michel Bau aus Klingenberg am Main

> Stahlbauarbeiten: für 335.651 Euro an die Firma Schliebener Stahl und Metallbau aus Schlieben

> Dachabdichtungs- und -deckungsarbeiten: für 251.188 Euro an die Firma Industriebau Bönnigheim aus Bönnigheim

> Fenster/Glasfassade: für 379.233 Euro an die Firma Schölch Stahl- und Metallbau aus Hardheim

> Prallwand: für 132.174 Euro an die Firma VHB Vereinigte Holzbaubetriebe aus Woringen

> Sportgeräte: für 102.383 Euro an die Firma Gotthilf Benz Turngerätefabrik aus Winnenden

> Trennvorhang: für 41.208 Euro an die Firma Diaplan Innenausbau aus Freilassing

> Gerüstarbeiten: für 18.997 Euro an die Firma Blatz aus Hettingen

> Sanitärarbeiten: für 203.101 Euro an die Firma Kuhn aus Höpfingen

> Heizung: für 199.764 Euro an die Firma Kuhn aus Höpfingen

> Elektroarbeiten: für 234.191 Euro an die Firma FZ Elektrotechnik aus Großheubach

> Blitzschutz: für 11.602 Euro an die Firma Lösch aus Offenburg

> Raumlufttechnik: für 67.326 Euro an die Firma Ruf Gebäudetechnik aus Kleinheubach.

"Das Gewerk Fördertechnik konnte nicht vergeben werden, da kein Angebot auf die beschränkte Ausschreibung eingegangen ist", sagte Christian Berlin, Leiter des Stadtbauamts. Aufgrund der Dringlichkeit beschloss der Gemeinderat nun, die beschränkte Ausschreibung aufzuheben und eine freihändige Vergabe durchzuführen. Berlin sagte hierzu: "Wir sind demnach verpflichtet, drei Angebote einholen, und haben einen Kostenrahmen von 50.000 Euro veranschlagt. Wenn die Summe nicht deutlich überschritten wird, können wir die Arbeiten vergeben." Es sei jedoch schwierig, bei der derzeitigen Marktlage drei Angebote zu bekommen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro. Die weiteren Gewerke werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. Im Herbst 2020 soll die neue Turnhalle fertiggestellt sein.

Bauamtsleiter Christian Berlin stellte ebenfalls die im Zuge der Abrissarbeiten anfallenden Straßensperrungen und Parkverbote rund um die Turnhalle an der Keimstraße vor. Demnach wird die Friedrich-Ebert-Straße von der Einmündung Keimstraße bis zum ehemaligen Notariat voll gesperrt.

Die Baustellenein- und ausfahrt geht über die Friedrich-Ebert-Straße. Die Lkw fahren über die Friedrich-Ebert-Straße und die Ostpreußenstraße an und ab. Nachdem auf diesen Straßen viel geparkt wird, sei ständig mit Behinderungen zu rechnen, so Berlin. Es werde daher ein beidseitiges Halteverbot zwischen Keimstraße und Ringstraße angeordnet. Das gilt von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr.

Das bedeute eine Verdrängung des parkenden Verkehrs in die Seitenstraßen, sagte Christian Berlin. Man werde beobachten, wie sich die Verdrängung auswirkt. Eventuell müsse man in den Nebenstraßen ebenfalls Halteverbote erlassen. Verlegt wird außerdem die Bushaltestelle im Bereich der Baustelle von der Friedrich-Ebert-Straße in die Hildenbrandstraße.

Ebenfalls wird die Feuerwehrzufahrt von der Friedrich-Ebert-Straße in die Hildenbrandstraße verlegt. Die Schüler der Frankenlandschule können hier nicht mehr parken, weil im oberen Bereich der Hildenbrandstraße eine Kurzzeitparkzone eingerichtet wird.

Mit den betroffenen Anwohnern der Friedrich-Ebert-Straße und der Ostpreußenstraße wurde über die Maßnahme gesprochen. Weiterhin informierte die Stadt die betroffenen Bürger im Bereich der Baustelle Friedrich-Ebert-Straße über die getroffenen Regelungen wegen der Müllabfuhr. Fußgänger können die Baustelle passieren. Ein Teil des Schulhofes der Grundschule wird gesperrt. In der Keimstraße ist der Gehweg für die Kinder der Grundschule begehbar.