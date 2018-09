Walldürn. (ahn) "Alles schlimmer ... äh ... wie sich’s anhört" - das werden die Fans des Kabarettisten Rolf Miller kaum denken, sondern wohl eher: "Eiwanfrei!" Denn der Spaß ist noch lange nicht voll, vielmehr gibt es sowohl Grund als auch Veranlassung zur Freude, Tatsache ist nämlich: Der gebürtige Walldürner geht ab Oktober mit seinem neuen Bühnenprogramm "Obacht Miller - Se return of se normal one" auf Tour. Dabei hat der Walldürner auch neue Figuren in seinem Repertoire.

Dennoch: "Jürgen und Achim sind wie immer treu an meiner Seite", informiert der Meister der Halbsätze. Doch die neuen Charaktere scheinen auch einiges an Lachpotenzial mitzubringen. "Da gibt es den ,Opfercouseng’ mit schlimmem, völlig unkorrektem Spitznamen, dann seinen Bruder, den ,Vronkel’, also Vater und Onkel in einem, sowie deren Schwester, den ,Brummer’. Die machen mir viel Spaß." Das wird sicherlich auch auf die Zuschauer zutreffen.

Seine Heimatstadt ist dabei ein guter Nährboden für die Figuren. "Walldürn und der Odenwald sind für mich die Heimat meiner Kindheit. Daher stammen meine Figuren. So wie eben der ,Opfercouseng’, der im Programm ganz schön verdroschen wird - Kindheit ist schon was Schönes ... und er hat ja auch keine bleibende Schäden ... außer das Zucken."

Heimat ist für den erfolgreichen Kabarettisten ein Baustein der Identität, "zumal Heimat natürlich auch zuerst immer Familie ist, wie bei mir auch". Bezüglich der Identität sind die sozialen Medien und die Globalisierung in den Augen Rolf Millers nicht nur positiv konnotiert. "Im Zeichen der Globalisierung und Anonymisierung kommt es derzeit, so scheint es mir, zu mehr Isolation in der vordergründig totalen Vernetzung durch die sozialen Medien. Wenn ich per Whatsapp und Facebook immer nur in der gleichen Gruppe wie die Maus im Laufrad fahre, wie soll da eine vernünftige Einbettung in eine vielfältige Heimat stattfinden?"

Die Politik scheint dem sympathischen Kabarettisten dabei auch nicht zu helfen. Deswegen "ist die Nationalmannschaft im Fußball manchmal fast an die Stelle der Politik getreten, kommt es mir vor. Deshalb ist auch der Fall Özil mehr als Politik und Sport, als ob er unsere eigene Identitätssuche widerspiegelt."

Um Fußball geht es im neuen Programm auch. Millers Bühnenfigur hat natürlich zur WM genauso eine Meinung wie zu Ramos, Messi oder Dr. Müller-Wallfahrt. Oder zu "Boris Becker und Karl Lagerfeld, zwei Deutsche, denen man irgendwie nicht bös sein kann". Miller streift auch die Weltpolitik mit Trump, Putin und Erdogan als "Two and a half Men" und den Brexit ("klingt wie Katzenfutter"), doch wenigstens "glänzt ja England im Schiffsbau mit der Titanic ... sink positiv". Abgerundet wird das Ganze durch Butzi, Achims Kampfhund, "der sich auch gerne mal selbst über den eigenen Haufen rennt."

Neben dem Bühnen- und Tourleben im gesamten deutschsprachigen Raum bleibt dem gebürtigen Walldürner "noch eine Menge Freizeit". Da ist es ihm wichtig, Kontakte zu halten und persönliche Treffen zu vereinbaren. Außerdem schaut er zur Zerstreuung zur Zeit die Serie "Straßen von San Francisco", "das Netflix der 70er Jahre, mein Breaking Bad der Kindheit" - oder wie Rolf Miller es in seinem Programm nennt: "Baking Bread".

Außerdem spielt Sport eine wichtige Rolle in seinem Leben. Vor allem Tennis hat es ihm in der letzten Zeit angetan - ein Sport, dem er auch auf seiner Tour nachgeht, wenn Zeit dazu ist. Daneben liest der Kabarettist auch gerne, zur Zeit "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" von Joachim Meierhoff - ein Buch, "das Marcel Reich-Ranicki umgehauen hätte".

Gute Neuigkeiten für alle Fans: Im kommenden Halbjahr hat der Kleinkunstpreisträger vor, wieder öfter im Fernsehen zu erscheinen. Die deutsche TV-Satire sieht er gerade in einer Krise, da die Kunstform der Satire zu kurz kommt, zu brav ist und oftmals auch der satirische Gegenstand gänzlich fehlt. Als deren Retter sieht sich Miller allerdings nicht, zumal seine Figur sich weniger für eine eigene Sendung eigne - schade eigentlich ...

Bescheiden zeigt sich Rolf Miller auch auf die Frage, was es denn mit dem Untertitel seines neuen Programms "Se return of se normal one" - eine Anspielung auf Jürgen Klopps Ausspruch, er sei "the Normal One" - auf sich habe. ",The Special One’ bin ich ja gerade nicht." Darüber ließe sich angesichts seines einzigartigen Humors, seiner ausgefeilten Figuren und seines Odenwälder Dialekts aber streiten - und zwar in meisterhaften Halbsätzen.

Termine: Die Premiere des neuen Programms findet am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. Oktober, jeweils um 20 Uhr in Aschaffenburg statt. Weitere Termine in der näheren Umgebung: Samstag, 24. November, 20 Uhr, in Mannheim. Freitag, 30. November, 20 Uhr, in Weinsberg. Freitag, 18. Januar 2019, 20 Uhr, in Neckarsulm. Nach Walldürn kommt Rolf Miller erst am Samstag, 29. Juni 2019.