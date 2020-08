Walldürn. (jam) Die Kirchengemeinde Walldürn soll in die neue Pfarrei auf dem Gebiet des ehemaligen Dekanats Buchen integriert werden. Dies hat ein Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigt. "Im Blick auf die zurückgehenden personellen und finanziellen Ressourcen ist es nötig, größere Einheiten zu bilden", begründet Dr. Michael Hertl diesen Schritt, der Teil des Umstrukturierungsprogramms "Pastoral 2030" ist. Dass für die Wallfahrtsstadt Walldürn eine Ausnahmeregelung getroffen werden könnte, ist nach derzeitigem Stand unwahrscheinlich. "Das Projekt sieht nicht vor, dass einzelne Kirchengemeinden in der bisherigen Struktur bestehen bleiben", gibt Dr. Hertl die Pläne der Kirchenleitung wieder.

Walldürns Stadtpfarrer Josef Bregula hat die Hoffnung trotz dieser deutlichen Absage nicht aufgegeben, die Wallfahrtsstadt als Enklavepfarrei zu etablieren: "Ursprünglich wollte Erzbischof Burger bis Ende des Jahres bekannt geben, wie die Pfarreien künftig aussehen." Die Corona-Krise habe aber diese Pläne über den Haufen geworfen. Pater Bregula rechnet damit, dass sich der Entscheidungsprozess nun einige zusätzliche Monate hinzieht. "Wir wollen diese Zeit nutzen, um an den Koordinator dieser ganzen Geschichte zu schreiben", gibt der Stadtpfarrer die Richtung seiner Kirchengemeinde vor.

Dieser Koordinator ist Ordinariatsrat Wolfgang Müller, seines Zeichens der Projektleiter von "Pastoral 2030". Ihm zufolge orientiere sich die neue Pfarrei nicht mehr an dem Bild der "Pfarrfamilie", sondern sei konzipiert als ein Raum, für den Seelsorge und Verwaltung einheitlich gesteuert und organisiert werden. Zwar sollen in den sogenannten "pastoralen Zentren" der leitende Pfarrer und die Verwaltung ihren Sitz haben, die anderen pastoralen Mitarbeiter blieben aber in der Fläche präsent. "Kirchliches Leben wird weiterhin in den über tausend Gemeinden vor Ort stattfinden, unterstützt und ermöglicht durch die dann größeren Verwaltungsstrukturen", sagt Müller.

Erzbischof Stephan Burger ist sich der Bedeutung des Wallfahrtsorts Walldürn bewusst, möchte der Kirchengemeinde bei der geplanten Umstrukturierung im Rahmen des „Pastoral 2030“ aber keinen Sonderstatus einräumen. Foto: Janek Mayer

Diesem Plan zufolge sollen die Kirchengemeinden Walldürn und Buchen fusionieren – in Anlehnung an das ehemalige Dekanat Buchen. "Über den Namen dieser Kirchengemeinde wurde noch nicht entschieden", erklärt Pressesprecher Dr. Michael Hertl vom Erzbistum der RNZ. Die Wortwahl des Sprechers deutet jedoch bereits an, dass das neue pastorale Zentrum der beiden vereinten Kirchengemeinden künftig in Buchen liegen könnte. Er teilt mit: "Nach diesen Planungen wird die derzeitige Kirchengemeinde Walldürn dann zur Kirchengemeinde Buchen gehören."

Gleichzeitig betont Dr. Hertl aber: "Den Verantwortlichen der Erzdiözese Freiburg ist die Bedeutung von Walldürn als Wallfahrtsort sehr bewusst und wichtig – und zwar unabhängig von der Selbstständigkeit von Walldürn als Kirchengemeinde." Dass er die Wallfahrt würdige, hatte Erzbischof Stephan Burger gegenüber einer Delegation aus Walldürn mit Pater Bregula und dem Pfarrgemeinderat betont. Im pastoralen Bereich solle weiterhin alles getan werden, Walldürn als spirituellen Ort zu stärken, lautete seine Botschaft.

Die Delegation aus Walldürn hatte im Rahmen des gegenwärtig stattfindenden Konsultationsprozesses beim Erzbischof den Wunsch vorgetragen, die Walldürner Kirchengemeinde nicht in die neue Raumplanung einzubeziehen, sondern diese eigenständig zu belassen, um damit der besonderen Bedeutung der Wallfahrt nach Walldürn Rechnung zu tragen.