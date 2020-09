Hoch mit den Spaten: Am Donnerstagnachmittag erfolgte der symbolische Spatenstich zum rund 280 Quadratmeter großen Erweiterungsbau des Kindergartens St. Martin in Walldürn. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Bei herrlichem Spätsommerwetter fand am Donnerstagnachmittag der Spatenstich zum Erweiterungsbau des Kindergartens St. Martin statt. Dazu konnte Bürgermeister Markus Günther Architekt Nico Hofmann und Bauleiter Axel Skowronnek vom Büro für Architektur aus Eberstadt, Manuel Stauch und Thomas Farrenkopf von der Firma Alfred Link, Hoch- und Tiefbau aus Walldürn, Thorsten Speth vom Städtischen Bauamt der Stadt Walldürn sowie die Leiterin des Kindergartens St. Marin, Nicole Geib, begrüßen.

Günther betonte, dass die Stadt Walldürn mit der Investition in diese Maßnahme einen weiteren wichtigen Beitrag zur Gewährleistung einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen in der Kernstadt angesichts des dringenden und zukünftig weiter wachsenden Bedarfs an Betreuungsplätzen leiste. Die Baumaßnahmen zu dem circa 1,047 Millionen Euro teuren Projekt, mit denen in diesem Monat begonnen wurde, sollen voraussichtlich Ende Januar bzw. Anfang Februar des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Der Erweiterungsbau wird rund 280 Quadratmeter groß sein und erfolgt in Massivholzbauweise sowie in Form eines nachhaltigen Bauens mit natürlichen Baustoffen zur Gewährleistung eines gesunden Wohnklimas. Außerdem werden zwei neue Räume für zwei Gruppen mit jeweils 25 Betreuungsplätzen für Kinder ab drei Jahren sowie ein zusätzlicher Multifunktionsraum geschaffen. Zudem wird die Heizungsanlage für das Bestandsgebäude und die Erweiterung erneuert und wird dadurch effizienter sein.

Die Baumaßnahme wird mit einer Investitionshilfe in Höhe von 335.000 Euro zu einem Drittel aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Als Fachplaner wirken die Brandschutzberatung Dentz aus Schönbrunn, das Ebb-Müller Energieberatungsbüro aus Hettingen, das Ingenieurbüro Mackert aus Hettingen (für Heizung, Lüftung und Sanitär), das Ingenieurbüro Färber und Hollerbach aus Walldürn (für die Tragwerkplanung) sowie das Büro für Architektur aus Eberstadt (für die Planung und Bauleitung) mit.

Erfreulicherweise, sagte Bürgermeister Günther, sei die Planung des Erweiterungsbaus so erfolgt, dass sich dieser nahtlos und sehr harmonisch in das Gesamtgefüge und sehr ansprechende Ambiente des Kindergartens einfüge. Ebenso erfreulich sei es, dass man bisher im vom Planungsbüro erstellten Kostenrahmen liege.

Am Donnerstagabend vergab der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Walldürner Gemeinderates im Zusammenhang die Gewerke für diesen Erweiterungsbau:

> Bodenbelagsarbeiten: Firma Gögele Parkett und Bodenbeläge aus Aglasterhausen (Kosten: 30.095 Euro)

> Putz-, Stuck- und Trockenarbeiten: Firma Stefan Eck Malerteam aus Amorbach (45.727 Euro)

> Estricharbeiten: Firma Poranzl aus Neunkirchen (18.496 Euro)

> Klempnerarbeiten: Firma Greulich aus Richelbach-Neunkirchen (21.495 Euro)

> Abwasser- und Wasseranlagen: Firma Gramlich aus Limbach (51.025 Euro)

> Elektroinstallation: Licht-Concept aus Walldürn (53.153 Euro)

> Metallbauarbeiten: Firma Hestermann aus Mosbach (17.433 Euro)

> Vorgehängte, hinterlüftige Fassade: Firma Erich Bundschuh Holzbau aus Glashofen (43.718 Euro).

Die Entscheidung über die Vergabe des Gewerks Fenster und Außentüren wurde vom ATU noch einmal zurückgestellt. Stattdessen wurde an die nächste Gemeinderatssitzung verwiesen.

Diplom-Ingenieur und Architekt Nico Hofmann dankte der Stadt Walldürn als Bauherr für die Auftragserteilung zur Planung des Erweiterungsbaus sowie den an der Planung beteiligten Mitarbeitern des Bauamts Walldürn für die stets harmonische Zusammenarbeit. Er wünschte einen reibungslosen und erfolgreichen Verlauf für die Baumaßnahme. Danach erfolgte der symbolische Spatenstich.