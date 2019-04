Walldürn. (afi) Die jungen Balletttalente der Körper- und Bewegungsschule Eva Sweazey aus Buchen und Höpfingen begeisterten mit ihrer gefühlvollen Inszenierung des Stücks "Däumelieschen" und anderen kleinen Aufführungen am Samstagabend den ausverkauften Saal im "Haus der offenen Tür".

Zahlreiche Kinder und Jugendliche der Körper- und Bewegungsschule Eva Sweazey aus Buchen und Höpfingen sorgten mit schwungvollen Inszenierungen für beste Unterhaltung im "Haus der offenen Tür". Rechts Tanzlehrerin Eva Sweazey. Fotos: Anthea Fischer

Nach einer kurzen Begrüßung von Eva Sweazey (verantwortlich für Choreographie, Bühnenbild, Requisiten, Kostüme und Gesamtleitung) kamen die Zuschauer auch schon in den Genuss der "Geschichten aus dem Garten". Einige der Mädchen tanzten den Sonnenaufgang, ehe auch die Blümchen im Garten sich streckten und aus ihrem Nachtschlaf erwachten. Doch nicht nur die Pflanzen freuten sich über das Sonnenlicht: Auch ein Kater sowie einige Vögelchen begrüßten freudig und leichtfüßig den Morgen. Ganz getreu dem Motto "leben und leben lassen" kümmerten sich die beiden jungen Gärtnerinnen zwar liebevoll um die Blümchen und stellten auch Vogelscheuchen auf, um die Vögel von den schönen Pflanzen fern zu halten, doch ließen sie letzten Endes den Dingen ihren Lauf und erfreuten sich der Lebendigkeit des Gartens.

Achtung Gefahr! Das schlafende "Däumelieschen" (l.) wird gleich von zwei Kröten entführt. Fotos: Anthea Fischer

Der nächste Auftritt wurde von drei Reh-Gruppen gestaltet: Zunächst erkundeten die unbekümmerten Reh-Kitze die Gegend, ehe sie sich unter die Kleinen mischten und anschließend die Bühne mit tänzerischer Leichtigkeit ausfüllten. Zur Krönung des Reh-Auftritts traten die großen Rehe auf und tanzten beschwingt mit dem ganzen Reh-Rudel.

Anschließend begeisterten die jungen Tänzerinnen mit einer rhythmischen sowie vergnüglichen "Tarantella", die sie mit Tambourins gestalteten. In verschiedenen Gruppen hüpften, tanzten und schwebten die großen und kleinen Bühnentalente über den Boden.

Nach begeistertem Applaus für die Kinder und Jugendlichen folgte eine kurze Pause, ehe das Tanztheater "Däumelieschen" nach dem Märchen von Hans Christian Andersen aufgeführt wurde. Untermalt wurde das Spiel mit klassischen, aber auch modernen Musikstücken. Durch das Theaterstück führte Sophia Fadler als Schwalbe, die auch das Stück eröffnete. In der nächsten Szene wurde das "Däumelieschen", welches von der neunjährigen Emilia Wolf gespielt wurde, von zwei Kröten entführt, da die Krötenmutter der Meinung war, dass das daumengroße Mädchen eine Heiratskandidatin für ihren Krötensohn wäre. Hilflos und ängstlich trieb Emilia Wolf in ihrer Rolle auf einem Seerosenblatt umher, doch schon bald eilte Hilfe in Form von drei wunderschön glitzernden Fischen herbei, die das Seerosenblatt abnagten, sodass die Schmetterlinge das "Däumelieschen" hinfort ziehen konnten.

Das Mädchen bedankte sich tanzend bei ihren Helfern und irrte weiter. Auf ihrem Weg traf sie einen Maikäfer, mit dem sie tanzte, spielte und fröhlich umherstreifte. Jedoch verließ er sie nach einiger Zeit wieder. So zog die Protagonistin weiter, doch schon nahte der Winter und sie fror und hatte Hunger. Zum Glück rettete sie eine gastfreundliche Feldmaus, die ihr Essen und einen Unterschlupf anbot für ein wenig Hausarbeit im Gegenzug. In der Höhle der Feldmaus ging der Maulwurf von nebenan ein und aus und tanzte zunächst verhalten mit den beiden, ehe die drei sich anfreundeten.

Mit einer tollen Mimik und liebevollen Bewegungen sowie leichtfüßigen Choreographien gestalteten die Tänzerinnen die Szenen und verliehen ihnen dadurch einen besonderen Ausdruck. Auch die Spinnen sorgten für einen abwechslungsreichen Alltag. Während ihrer Zeit im Zuhause der Feldmaus fand "Däumelieschen" eine halb erfrorene Schwalbe, die sie versorgte und pflegte. Als Dank nahm diese sie schließlich mit in ein warmes Land. Dort traf das Mädchen eine Prinzessin, mit der sie fröhlich tanzte, ehe die Blumen die beiden in ihrer Mitte begrüßten und sich über die beiden freuten und den letzten, aber sehr fröhlichen und ausgelassenen Tanz des Abends präsentieren. Nach gut eineinhalb Stunden endete so der erfolgreiche Tanzabend zum Frühlingsanfang mit tosendem Beifall des Publikums.

Für die technischen Voraussetzungen hatten David Löffler sowie Fabian Fürst (Ton und Licht); Maren und Lenja Franke (Technische Assistenz); Nadine Arndt, Hannah Schulz und Sabrina Vath (Bühnenteam) gesorgt.

