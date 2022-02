Traditionell marschieren am Rosenmontag die Strohbären der Kolpingsfamilie durch die Walldürner Innenstadt, um „Schwarzen Hawwer“ zu sammeln. Der Brauch soll während der Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit geraten. Archivfoto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Schwarzen Hawwer" sammeln – das ist in Walldürn seit jeher Tradition. Dieser schöne Brauch soll nicht in Vergessenheit geraten, während die Corona-Pandemie fastnachtliche Aktivitäten einschränkt. Deshalb hat sich der Stadtmarketingverein "Walldürn gemeinsam" eine Aktion für Kinder ausgedacht, die die Tradition im Bewusstsein des Nachwuchses verankern und damit das Fortbestehen auf lange Zeit sichern soll.

Er reagiert damit auf inzwischen überholte Verordnungen der Landesregierung, die Umzüge an Fastnacht untersagt hatten. Am gestrigen Freitag ruderte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann jedoch zurück: "Als leidenschaftlicher Fastnachtsnarr möchte ich noch ein Wort zur Fasnet sagen: Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnacht-Brauchtums sind in Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich." Doch für Wagenbauer und Umzugsleiter, die sich mit der deutschen Bürokratie herumschlagen müssen, kommt diese Wende zu spät. Das bestätigt FG-Präsident Falko Günter auf Nachfrage der RNZ. Ihm zufolge sind höchstens in wenigen anderen Orten – aber wohl nicht in Walldürn – Umzüge ohne Wagen und nur mit Fußgruppen denkbar: "Wir sind der Fastnacht verbunden. Kurzfristig kann immer was passieren."

Am Rosenmontag (28. Februar) sollen die Kinder nun also – natürlich verkleidet in ihrem Lieblingskostüm – ab 9 Uhr am Fenster der Tourist- und Freizeitinformation im Historischen Rathaus (Klosterstraße) klopfen und sich eine grüne "Schwarzer Hawwer"-Tasche abholen. Damit können sie dann 19 verschiedene Geschäfte, die Mitglied im Stadtmarketingverein sind, aufsuchen und dort traditionsgemäß mit lautem Rufen den "schwarzen Hawwer" einfordern. Sie haben drei Stunden Zeit, um so alle Läden aufzusuchen und ihre Tasche mit leckeren Süßigkeiten zu füllen: Um 12 Uhr endet die Aktion.

Vorbild für eine Aktion des Walldürner Stadtmarketingvereins sind die verkleideten und musizierenden Gruppen, die in Dürmer Geschäften Spenden und Essbares sammelten. Foto: zg

Der Ausdruck "schwarzer Hawwer" stammt ursprünglich aus der Zeit, als Mägde und Knechte ihre Saisonarbeit bei den Bauern erledigten. Für ihren Einsatz bekamen sie nicht nur den ihnen zustehenden Lohn, sondern auch "schwarzen Hafer" – das heißt schwarzgeräuchertes Dürrfleisch. Im Laufe der Jahrzehnte übernahmen die Dürmer Narren diesen Brauch. Seit dieser Zeit ist es am Rosenmontag Tradition, dass verkleidete Gruppen singend und tanzend durch die Dürmer Geschäfte ziehen und "schwarzen Hawwer" sammeln. Vor allem die jüngeren Teilnehmer bekommen allerdings statt Dürrfleisch für gewöhnlich Süßigkeiten.

Friedbert Günther erinnert sich noch sehr gut daran, wie dieser Brauch von den Erwachsenen auf die Jugend überschwappte: "Vorbild waren vor allem die einzelnen kleinen Gruppen von Männern, die hauptsächlich am Rosenmontag singend und musizierend durch die Straßen zogen, um von Haus zu Haus an deren Türen nach Essbarem zu sammeln." Lebhaft im Gedächtnis blieb dem Mitglied des Museumsvereins zudem der Abschluss, der meistens bei "Rita" im Gasthaus "Römischer König" in einem improvisierten Kappenabend endete. "Inspiriert von diesen Mannen eiferten wir nach und zogen per Fuß zunächst wie diese Vorbilder mit dem Handwagen in die Nachbargemeinden Glashofen und Wettersdorf, um dort auch nach ,schwarzem Hawwer‘ zu suchen", schreibt Günther für die "Walldürner Heimatblätter". Die Bauerndörfer galten als Geheimtipp, weil es dort in Folge der Hausschlachtungen reichlich Hausmacher und Schinken gab.

Später entwickelte sich der Brauch dahingehend weiter, dass die Kolpingsfamilie inzwischen im Rahmen ihres Strohbärtreibens Geld für wohltätige Zwecke sammelt.

19 Stationen

An der Aktion des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam" nehmen folgende Geschäfte teil:

Autohaus Gramling (Daimlerstraße 4)

Autohaus am Limes Golderer (Daimlerstraße 3)

Wäscherei Paar (Dr.-August-Stumpf-Straße 1-3)

Bäckerei Leiblein (Dr.-Heinrich-Köhler-Straße 23)

Bäckerei Leiblein (Friedrich-Ebert-Straße 13)

Metzgerei Kaufmann (Adolf-Kolping-Straße 2)

Volksbank Franken (Adolf-Kolping-Straße 14)

Marien-Apotheke (Adolf-Kolping-Straße 16)

Sparkasse Neckartal-Odenwald (Hauptstraße 1)

Fränkische Nachrichten (Hauptstraße 4)

Reisecenter Odenwald (Hauptstraße 4)

Kino Löwenlichtspiele (Hauptstraße 9)

Central-Apotheke (Obere Vorstadt-Straße 3)

Bäckerei Müssig (Obere Vorstadt-Straße 21)

Getränke Löhr (Obere Vorstadt-Straße 50)

Bäckerei Günter (Klosterstraße 18 B)

Blumenhaus Kaufmann (Blumenstraße 24)

Esso-Tankstelle Mineralöle Spieler (Buchener Straße 19)

Autohaus Wild (Buchener Straße 41).