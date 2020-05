Walldürn. (RNZ) Unklar ist bis jetzt die Ursache eines Brandes am Mittwoch in einem Haus in Walldürn. In dem Gebäude in der Straße "Schafhof" rauchte es gegen 9 Uhr aus einem Abstellraum, in dem auch der Heizöltank des Hauses untergebracht war.

Glücklicherweise griff der Brand nicht auf den Tank über, sodass es bei einem Sachschaden von etwa 5000 Euro blieb. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.