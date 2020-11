Walldürn. (adb) Ansprechende und geschmackvolle Mode für die Dame, gute Qualität und persönliche Beratung: All das bietet im Herzen Walldürns das "Modestübchen" – zumindest noch für ein paar Tage. Mit 72 Jahren schließt Inhaberin Karin Schottenberger Ende des Monats das bis in den Amorbacher Raum sehr beliebte Fachgeschäft, das sie 1991 von Rosemarie Mohr übernommen hatte. Bei ihr hatte sie schon ab 1984 im Verkauf gearbeitet.

Wie Schottenberger der Rhein-Neckar-Zeitung zu verstehen gibt, sei das Geschäft in der Hauptstraße für sie in all der Zeit zu einem Stück Lebensinhalt geworden, was sicher auch an zahlreichen treuen Stammkundinnen nicht nur aus Walldürn lag. "Teilweise hatten sich über die Jahre freundschaftliche Verhältnisse ergeben", erklärt sie und spricht etwas wehmütig von zahlreichen Erinnerungen an eine nicht immer ganz einfache, wenngleich sehr prägende und im Ganzen gute Zeit.

Stets sei ihr Bestreben gewesen, ausschließlich Produkte von erstklassiger Qualität zu verkaufen und dabei auch den Geschmack des Publikums immer im Auge zu haben. "So wie meine Kundinnen nach hochwertiger Mode verlangten, wollte ich auch immer nur hochwertige Mode im Programm haben", schildert Karin Schottenberger, deren Credo "anziehen und wohlfühlen" lautet. "Man muss sich selbst in seiner Kleidung wohlfühlen und auch das Gefühl haben, dass die Stilrichtung der Mode zum eigenen Temperament und Charakter passt", betont sie. So sei es auch wenig sinnstiftend, aktuelle Trends zu übernehmen, ohne dahinter zu stehen. Eine Maxime, die sich nicht zuletzt in der sehr persönlichen Beratung Karin Schottenbergers zum Ausdruck gebracht hatte. "Es kam auch vor, dass ich Kundinnen vom Erwerb eines bestimmten Kleidungsstücks abriet, weil es ihnen einfach nicht zu Gesicht gestanden hätte", verrät sie.

Aktuell läuft der Ausverkauf mit bis zu 50-prozentigem Nachlass auf Kleidungsstücke. Leicht fällt der Geschäftsfrau dieser Schritt gewiss nicht. "Ich hatte während der zurückliegenden drei Jahrzehnte viele schöne Momente im Beisein netter Kundschaft und viel Freude erfahren", erklärt sie. Doch wo sich eine Tür – in diesem Fall die Pforte des "Modestübchens" – schließt, öffnet sich eine Neue: "Ich werde jetzt viel Zeit mit meinen drei Enkeln verbringen", sagt Schottenberger.