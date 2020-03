Walldürn. (ahn) Die notwendigen Baumaßnahmen in Walldürn reißen nicht ab. Neben dem "Sparkassen-Eck", wo ab 23. März die Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht werden, finden bald auch in der Klosterstraße und in der Oberen Vorstadtstraße Arbeiten statt. Von der Bäckerei Falko Günther über die Klosterstraße und Obere Vorstadtstraße bis zur Blumenstraße werden neue Kabel verlegt.

Die vorhandene Versorgungstrasse sei im Jahr 1968 als Bleimantelkabel verlegt worden, wie die Stadtwerke Walldürn informieren. Es seien in der Vergangenheit bereits mehrfach Kabelfehler auf diesem Teilabschnitt aufgetreten. Die Maßnahme, die nun stattfindet, ist als Trassenauswechslung vorgesehen. Auf einer Trassenlänge von circa 220 Meter soll ein neues Kunststoffkabel verlegt werden. Die vorgesehene Ausführungszeit ist für Mitte März bis Ende April geplant. Es ist mit Behinderungen zu rechnen.