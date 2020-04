Walldürn. (rüb) Als sich am Montag in ganz Baden-Württemberg unzählige Einzelhändler darüber freuten, dass sie ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, war eine Branche fast komplett außen vor: die Möbelhändler. Denn die meisten Möbelhäuser haben eine Verkaufsfläche, welche die in der Verordnung als Grenze genannten 800 Quadratmeter deutlich übersteigt.

Seit Mittwochabend ist nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen aber klar, dass auch größere Geschäfte öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter begrenzen. Wir haben uns mit Wolfram Fitz, Geschäftsführer des Möbelhauses Wohnfitz in Walldürn, über die umstrittenen Regelungen und die Auswirkungen der Coronakrise auf seine Branche unterhalten.

Das Wirrwarr hat ein Ende: Seit Donnerstag dürfen in Baden-Württemberg größere Geschäfte ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren und dann wieder öffnen. Was sagen Sie dazu?

Zunächst einmal war die seit Montag gültige Regelung für mich und viele meiner Kollegen die reinste Willkür, da einzelne Branchen bevorzugt wurden wie die Automobilindustrie oder Baumärkte. Hier wurde eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. Ich trage Verantwortung für 120 Mitarbeiter und bin deshalb zunächst einmal froh, dass der Wettbewerbsnachteil für die Möbelhäuser nun zumindest etwas aufgehoben wurde, auch wenn dafür ein Gerichtsurteil notwendig war. Wir haben unsere Verkaufsfläche reduziert, Desinfektionsmittelspender und Hinweisschilder aufgestellt und seit Donnerstag wieder geöffnet – auf den erlaubten 800 Quadratmetern. Zudem haben wir eine Sondergenehmigung für unseren Zeltverkauf mit Gartenmöbeln bekommen.

Sind Sie mit der nun gefundenen Lösung zufrieden?

Nein, denn die Reduzierung auf 800 Quadratmeter ist beim Blick auf den Infektionsschutz nicht nachvollziehbar. In größeren Geschäften verteilt sich doch alles viel mehr, und jetzt werden wir gezwungen, diese Fläche künstlich zu verkleinern. Das widerspricht allen Gesetzen der Logik. In vielen Supermärkten drängen sich die Kunden auf gesundheitsgefährdende Art und Weise.

Bei uns sind die Hygienevorschriften und die notwendigen Abstände aufgrund der großen Fläche ohne Weiteres umsetzbar. An einem normalen Tag haben wir etwa 15 Kundengruppen gleichzeitig im Haus, also im Durchschnitt 30 Personen – und das verteilt auf 6000 Quadratmeter. Das sind 200 Quadratmeter pro Kunde.

Was wäre Ihr Vorschlag?

Jeder darf öffnen, wenn er die Vorgaben der Hygieneverordnung einhält und genügend Abstand gewährleisten kann. Statt die Größe eines Geschäfts als Maßstab zu nehmen, könnte man zum Beispiel zwei Kunden pro 100 Quadratmeter Verkaufsfläche erlauben. Wir könnten problemlos dafür Sorge tragen, dass nicht mehr Kunden in unser Möbelhaus reinkommen.

Wie sind aktuell die Folgen für Ihr Unternehmen?

Wir haben quer durch alle Abteilungen Kurzarbeit. In den ersten Wochen nach der Schließung des Möbelhauses haben wir verstärkt Aufträge abgewickelt, doch das hat jetzt nachgelassen, nachdem kaum noch neue Aufträge hereinkommen sind, obwohl unser Onlineshop gut angenommen wird.

Während ein Urlaub oder ein Restaurantbesuch eher nicht nachgeholt wird, werden viele Kunden den geplanten Möbelkauf einfach verschieben. Gibt Ihnen das Hoffnung?

Nur zum Teil. Ich rechne wegen der unklaren wirtschaftlichen Situation mit einer Kaufzurückhaltung bei vielen Kunden. Ich gehe deshalb von rund 25 Prozent weniger Umsatz für den Rest des Jahres aus – verglichen mit dem Vorjahreswert. Was mich jedoch etwas zuversichtlich stimmt, ist der Blick auf unser Motto "Wir sind Zuhause": Ich glaube, dass die derzeitige Situation dazu führt, dass bei vielen Menschen der Wert ihres Zuhauses wieder stärker in den Fokus rückt, dass sie sich für ein schönes Zuhause auch etwas gönnen möchten, wenn andere Investitionen wegfallen oder gerade nicht möglich sind.