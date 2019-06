Walldürn. (Sti.) "Die Kirche muss wieder lernen, glaubwürdig zu sein", forderte Bischof Professor Dr. Peter Kohlgraf bei seiner Predigt am Familiensonntag im Rahmen der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit. Gemeinsam mit seinen Konzelebranten zog der Mainzer Bischof nach dem Pontifikalamt zum Wallfahrtsplatz, um dort am Freialtar Kinder und Jugendliche die Hand zum Segen aufzulegen.

Kohlgraf ging in seiner Rede auf die Frage "Was ist wahr?" ein. Dazu erinnerte er an ein Gespräch zwischen Pontius Pilatus und Jesus, in dem der römische Prokurator ebendiese Frage stellte. "In der heutigen Zeit verpassen es Menschen oft, die Wahrheit zu erfahren", so der Bischof. Allerorts verändere sich die Wahrheit stark und immer wieder werde sie so zurechtgerückt, wie sie gerade ins Konzept passe. "Für viele ist die Wahrheit das, was sie gerne als wahr empfinden möchten", merkte der Mainzer Geistliche an.

Fronleichnam in Walldürn - Die Fotogalerie









































Die anwesenden Gläubigen lud er dazu ein, darüber nachzudenken, was Wahrheit wirklich ist, und dabei zu erkennen, dass Jesus Christus mit seiner Wahrheit den Menschen diene. Kohlgraf: "Jesus Christus ist kein Schauspieler - nein, er zeigt uns Menschen die eigentliche Wahrheit des Lebens." Dem Bischof zufolge lasse die augenblickliche Situation innerhalb der katholischen Kirche erkennen, dass viele Menschen sie oftmals nicht mehr für glaubwürdig halten.

Das allseitige Streben nach Barmherzigkeit und wahrer Nächstenliebe sieht Kohlgraf als einen wichtigen Faktor auf der Suche nach "dem richtigen Weg der Wahrheit". Das Pilgern lobte er dabei als gangbaren und erstrebenswerten Weg auf dieser Suche.

Zuvor hatte Wallfahrtsleiter Josef Bregula unter anderem Pilgergruppen aus Bad Schönborn/Mingolsheim, St. Matthias Rodgau/Nieder-Roden, Großkrotzenburg und Großrinderfeld begrüßt. Sein dank galt allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen hatten - darunter dem Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Christopher Henk sowie Gemeindereferentin Anne Trabold.