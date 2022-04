Mia war die Erste, die sich am Bienenfutterautomat eine Blühmischung geholt hat. Foto: RNZ

Walldürn. (pm) Die Stadt Walldürn hat ihren Bienenfutterautomaten in Betrieb genommen. Es ist der erste solche Automat im Landkreis. Zu finden ist er am Gebäude der Kindertagesstätte "Waldwichtelbande" (Hauptstraße 25).

Vor knapp zwei Monaten hatte die RNZ bereits über die Anschaffung eines Bienenfutterautomaten informiert. Bis dahin musste die Stadtverwaltung jedoch ein knappes halbes Jahr auf die Lieferung warten. Ursprünglich war der Bienenfutterautomat einmal ein Kaugummiautomat. Dieser vollbrachte seine Dienste während der 1960er bis 1990er Jahre. Nun hat ihn der Dortmunder Sebastian Everding mit viel Handarbeit einem sogenannten Upcycling unterzogen. Nach einer mehrstufigen Wartung und Reinigung präsentiert sich der einst defekte Automat neu lackiert und beklebt sowie von Pfennig auf Cent umgerüstet. Seit der Fertigstellung eines ersten Automaten reißen die Anfragen bei Everding nicht mehr ab.

Über diverse Berichterstattungen wurde die Walldürner Stadtverwaltung auf den Bienenfutterautomaten aufmerksam. "Wir möchten eine größere Blütenvielfalt für heimische Bestäuberinsekten vor Ort erreichen", erklärt Meikel Dörr, der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters. Das Ziel der Stadtverwaltung war bereits im vergangenen Jahr mit der Anlage der "Dürmer Bienenweiden" erkennbar: die Schaffung neuer Nahrungsquellen für Wild- und Honigbienen sowie anderer Insekten. "Über unseren Bienenfutterautomaten kann die Bürgerschaft ihren eigenen Beitrag dazu leisten," erklärt Bürgermeister Markus Günther.

Für 50 Cent erhält man eine der beiden unterschiedlichen Samenmischungen aus dem Automaten. Dies entspricht dem Selbstkostenpreis. Die Ausgabemenge ist ausreichend für eine Fläche von knapp zwei Quadratmetern. Die Zusammensetzung der Samenmischung orientiert sich an der Verkaufsregion, um die lokale Biodiversität zu schützen.

Abgepackt sind die Samen zusammen mit einer kurzen Anleitung in einer wiederverwendbaren Kunststoffkapsel. Neben dem Automaten hängt eine kleine Box für die Rückgabe der leeren Kapseln. "Die Kunststoffkapseln – für die Automaten gibt es derzeit noch keine Alternative – senden wir zum Befüllen und somit zur Wiederverwendung zurück", erklärt Dörr. Die Kapseln werden in Werkstätten für Menschen mit Unterstützungsbedarf gereinigt und wieder befüllt.

Um einen geeigneten Standort für den Automaten zu finden, bediente sich die Stadtverwaltung dem Rat und der Meinung ihrer Follower in den sozialen Medien. Dort sprachen sich fast alle eingereichten Vorschläge für einen Standort in der Walldürner Innenstadt aus. Unter den Vorschlägen befand sich dann auch die Kindertagesstätte in der Hauptstraße. Das Gebäude im städtischen Eigentum fügt sich zwischen dem Bücherladen und dem historischen Rathaus ein und entschied letztlich die Wahl für sich.

Am Dienstag, 12. April, durften Mia und ihre Mutter Catharina Rakowitz den ersten Bienenfutterautomaten im Landkreis in Betrieb nehmen. Mit dabei waren auch Walldürns Bürgermeister Markus Günther und Stabsstellenleiter Meikel Dörr.