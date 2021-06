Altheim. (dka) Das Thema "Erweiterung des Windparks ,Altheimer Höhe‘" stand auf der Tagesordnung und das Gremium des Ortschaftsrats sollte dazu Stellung beziehen. Dementsprechend viele Zuhörer waren am Montag zur Sitzung des Ortschaftsrats in der Kirnauhalle gekommen. Ortsvorsteher Hubert Mühling zeigte sich erfreut über das große Interesse.

Zunächst standen jedoch drei Bauanträge auf der Tagesordnung, deren Anträge auf Bewilligung jeweils einstimmig grünes Licht erhielten. Im Anschluss bezog das Gremium des Ortschaftsrats Stellung zum geplanten "Solarpark Gerichtstetten" und befürwortete dessen Errichtung mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Nachdem die Erweiterung des Windparks "Altheimer Höhe" in öffentlichen Sitzungen mehrfach erläutert worden war und die Bevölkerung die Möglichkeit hatte, an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen, wollte der Ortschaftsrat nach Gesprächen mit Bürgermeister Markus Günther und den Projektierern der Windenergie S&H GmbH Farbe bekennen und Stellung nehmen. Nach der Informationsveranstaltung vom 17. April wägte das Gremium noch einmal Gegenargumente und Argumente ab. Dabei kristallisierte sich ein entscheidender Punkt heraus: Was hat Altheim davon, wenn der Windparkerweiterung zugestimmt und diese schließlich realisiert wird? In Gesprächen des Ortschaftsrats mit dem Bürgermeister und auch im Gemeinderat wurden die jeweiligen Standpunkte ausgetauscht.

Herangezogen wurde hierbei ein Paragraf aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Er regelt unter der Überschrift "Finanzielle Beteiligung von Kommunen", dass Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die einen Zuschlag für ihre Anlage erhalten, Gemeinden, die von der Errichtung der Windenergieanlage betroffen sind, Beträge ohne Gegenleistung anbieten dürfen. Der Paragraf soll im Wesentlichen für eine breitere Akzeptanz der unmittelbar angrenzenden Gemeinden für derartige Anlagen sorgen. Dies würde bedeuten, dass eine solche Entschädigungszahlung für Projekte in Altheim zur Verfügung stehe.

In den vorangegangenen Gesprächen haben der Bürgermeister und der Projektierer eine Erklärung verfasst, die besagt, dass in Erfüllung dieser Regelung die Stadt Walldürn beabsichtige, "den Erlös aus §36k im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für Investitionen im Ortsteil Altheim in Absprache mit der Ortschaftsverwaltung zu verwenden". Dies müsse nun noch von Gemeinderat und Finanzausschuss mitgetragen werden, erläuterte Ortsvorsteher Mühling.

Daher stimmte das Gremium des Ortschaftsrats unter der Voraussetzung, dass es grünes Licht für diese Regelung gibt, der Erweiterung des Windparks mit einer Gegenstimme zu.