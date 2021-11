Ein humoristischer Volltreffer in bester Tradition einer schwarzen Agentenkomödie war die von der Badischen Landesbühne im „Haus der offenen Tür“ inszenierte Parodie „Unser Mann in Havanna“. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Britischer Humor bei der Badischen Landesbühne – kann das funktionieren? Zweifellos. Das bewies am Mittwoch die im "Haus der offenen Tür" präsentierte, vor subtilem Charme nur so strotzende Parodie "Unser Mann in Havanna" nach Graham Greene – ein humoristischer Volltreffer in bester Tradition einer schwarzen Agentenkomödie.

Fluchtpunkt des Geschehens ist Havanna, wo der Exil-Brite James Wormold (René Laier überzeugte einmal mehr) zusammen mit seinem etwas debilen Assistenten Lopez (Martin Behlert mit herrlich überzeichnetem Franko-Latino-Akzent) Staubsauger verkauft und die Träume seiner pubertierenden Tochter Milly (Nadine Pape in Bestform) zu erfüllen versucht. Sein bester Freund ist Dr. Hasselbacher (Tobias Strobel als sächselnder Exzentriker).

Seine eigenen Wünsche bleiben zumeist auf der Strecke und selbst Hoffnungen bleiben hoffnungslos, doch damit kann er leben. Sein Leben ist beschaulicher denn je. Das ändert sich, als ein ominöser Fremder es betritt. Zunächst möchte der feine Herr einen Staubsauger kaufen, ehe das angekündigte "Geschäft" ganz andere Züge annimmt: Der Herr heißt Hawthorne (Tobias Strobel in Doppelrolle) und möchte seinen Landsmann Wormold für den Secret Service gewinnen. Objekt der Begierde ist dessen skurriler Freund Dr. Hasselbach, dessen politische Gesinnung eruiert werden müsse. "Er könnte nützlich sein, wenn wir ihn richtig behandeln", orakelt Hawthorne. Und Wormold sei als einflussreiches Mitglied der Gesellschaft "unser Mann in Havanna".

Der Wahnwitz nimmt seinen Lauf. Wormold sagt ob des guten Verdienstes zu, fremdelt aber mit seiner Agentenrolle. Der minderbemittelte Lopéz versagt als "Agent" schon beim ersten Satz, andere sind nicht in Aussicht – und Milly bandelt mit dem "roten Aasgeier" Captain Segura (wiederum Martin Behlert) an.

Einzig Dr. Hasselbacher behält die Oberhand. Er rät Wormold, seine Fantasie zu nutzen: "Lügen Sie und behalten Sie Ihre Freiheit", empfiehlt er – solange man lüge, richte man keinen Schaden an. Und Wormold lügt. Zuerst im Kleinen, indem er Hasselbacher als attraktive Frau und sich selbst als besten Freund von Segura dargestellt hat. Doch die Lügen werden größer: Am Ende kolportiert er einen angeblichen Plan in einer erfundenen kubanischen Militäranlage – ein echter Agentenkrieg zwischen Kuba und dem Secret Service nimmt seinen Lauf.

Die adrette, eigentlich zum Beschatten Wormolds abgeordnete Sekretärin Beatrice (Nadine Pape) komplettiert das Chaos, indem sie Wormolds Karteikarten über die erdachten Agenten sieht und die illustre Runde ebenfalls kennenlernen möchte. Wormold beginnt, die Charaktere zu beschreiben – nichts ahnend, dass mancher von ihnen doch existiert, nur in anderer Form. Nach und nach verliert er die Kontrolle über sein imaginäres Imperium: Er begegnet all denen, die er arglos erfunden hatte – nicht nur dem toten Raul und der "männlichen Animierdame" Teresa. Schließlich bittet ihn Captain Segura um die Hand Millys an, die jedoch längst kein Interesse mehr an einer Beziehung mit dem maliziösen Gesetzeshüter mehr hat. Dann stirbt ein Hund, nachdem er aus einem für Wormold aufgetafelten Whiskyglas trinkt. Pardauz! Trachtet man ihm etwa nach dem Leben?

Jedenfalls beginnt ein turbulenter, komischer, überdrehter und ungemein witziger Wettlauf gegen die Zeit. Der mysteriöse Mr. Carter (Tobias Behlert) befördert Dr. Hasselbach aus dem Irdischen und Wormold möchte zurück nach "Old England" – Havanna ist ihm doch zu unsicher geworden. Nachdem eine Partie "Whisky-Schach" mit Segura zum Trinkgelage ausufert, nimmt Wormold zumindest dessen "Liste" an sich. Nach einer weiteren Auseinandersetzung gewinnt er an Selbstbewusstsein und tut das, was aus seiner Sicht zu tun ist: Er verschifft sein Hab und Gut nach England, übergibt Lopéz sein Staubsaugergeschäft und geht mit Milly und Beatrice – die beiden haben ihre Zuneigung zueinander entdeckt – zurück in die Heimat. Dort wartet eine Überraschung auf ihn: Die Queen schlägt ihn mit der "Auszeichnung für besondere Verdienste in Übersee" zum Ritter. So wächst doch noch zusammen, was zusammen gehört – wenngleich der Weg dorthin allerhand "Umleitungen" aufwies. Aber so beinhaltete die brillante Aufführung letztlich auch eine Botschaft des Alltags: Der beste Weg zum Ziel verläuft selten gerade – und er entsteht beim Gehen.

So passen britischer Humor und die Badische Landesbühne bestens zusammen, was auch der reiche Beifall bewies. Nur der schwache Besuch – sicher eine Folge Coronas – stimmte nachdenklich: Ohne Frage hätte das ausgesprochen unterhaltsame Stück mehr Zuschauer verdient gehabt – wobei von den Anwesenden niemand sein Kommen bereut haben dürfte. Dem Walldürner Publikum jedenfalls wurde ein Theaterabend der Extraklasse geschenkt.