Soldaten sind die erste Berufsgruppe, für die eine Corona-Schutzimpfung praktisch verpflichtend ist. In der Walldürner Nibelungenkaserne ist die Impfquote nach zahlreichen Amtshilfen – unter anderem in Gesundheitsämtern und Impfzentren – ohnehin weit überdurchschnittlich, wie die RNZ im Interview mit der Leitung des Logistikbataillons 461 erfuhr. Foto: dpa

Walldürn. (jam) "Wer anderen hilft, muss selbst geschützt sein." So hat es Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer formuliert, nachdem sie die Impfung gegen Covid-19 in die Liste der duldungspflichtigen Immunisierungen des militärischen Personals aufgenommen hatte. In einfachem Deutsch heißt das: Soldaten – darunter natürlich die in Walldürn – gehören seit einigen Tagen zur ersten Berufsgruppe, für die eine Impfung gegen das Coronavirus praktisch verpflichtend ist. Was diese Entscheidung für die Soldaten in der Nibelungenkaserne bedeutet und wieso die Impfquote bei den Bürgern in Uniform ohnehin schon vorbildlich ist, hat uns Oberstleutnant Jens Behling, der stellvertretende Bataillonskommandeur des Logistikbataillons 461, erläutert.

Hintergrund > Harte Strafen drohen: Die militärische Führung der Bundeswehr will die neu eingeführte Corona-Impfpflicht strikt durchsetzen: Wer eine Impfung ohne guten medizinischen Grund verweigert, dem drohen harte Strafen. Dies geht aus einem Schreiben von Heeresinspekteur Alfons Mais hervor. [+] Lesen Sie mehr > Harte Strafen drohen: Die militärische Führung der Bundeswehr will die neu eingeführte Corona-Impfpflicht strikt durchsetzen: Wer eine Impfung ohne guten medizinischen Grund verweigert, dem drohen harte Strafen. Dies geht aus einem Schreiben von Heeresinspekteur Alfons Mais hervor. Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft müssten auch mit Blick auf die Hilfe in der Pandemie erhalten werden. Ein vollständiger Schutz nicht geimpfter Frauen und Männer solle "so schnell wie möglich" hergestellt werden. > 180.000 Soldaten betroffen: Nach monatelangen Diskussionen hatte das Verteidigungsministerium vor zwei Wochen die Corona-Impfung für die mehr als 180.000 Soldaten "duldungspflichtig" gemacht. Sie gehört nun zum sogenannten Basisimpfschema. Die Impfung wird damit in einer ersten Berufsgruppe zur Vorschrift – mit dem Soldatengesetz als Grundlage. > Stigmatisierung vermeiden: "Bei der Umsetzung dieser Befehlslage ist darauf zu achten, dass es zu keiner Stigmatisierung oder Ausgrenzung bisher ungeimpfter Soldatinnen und Soldaten kommt, um das innere Gefüge in unseren Reihen zu wahren", schreibt Mais an die "Herren Generale". "Dennoch ist nicht auszuschließen, dass einzelne Soldatinnen und Soldaten der Duldungspflicht der Covid-19-Schutzimpfung nicht nachkommen und entsprechende Befehle nicht befolgen werden." > Gerichtlich geprüft: Mais verweist auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Dezember vergangenen Jahres, wonach die Duldungspflicht nicht zu beanstanden sei. Das Gericht hatte ausgeführt, dass eine wiederholte Befehlsverweigerung eine Wehrstraftat sei – was mit Kürzung des Gehalts, Beförderungsverbot oder Herabsetzung des Dienstgrads geahndet werde. dpa

Herr Behling, Soldaten müssen nun als erste Berufsgruppe eine Corona-Impfung dulden. Wie sind die Reaktionen im Logistikbataillon auf diese Entscheidung ausgefallen?

Innerhalb der Bundeswehr wurde bereits viel und umfassend über die Erweiterung des Basisimpfschemas der Bundeswehr um die Covid-19-Schutzimpfung diskutiert. Die endgültige Entscheidung war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Überraschung mehr für das Logistikbataillon 461, sondern wurde als notwendige Konsequenz, die Einsatzbereitschaft der Truppe zu erhalten, verstanden. So sehen wir einen bereits in der Öffentlichkeit empfohlenen Impfschutz gerade für uns Logistikkräfte aus Walldürn als selbstverständlich an. Insbesondere im Hinblick auf das umfassende Aufgabenportfolio für den Verband und die Notwendigkeit, die Führungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft des Logistikbataillons 461 durchgehend sicherzustellen, begrüßen wir diese Entscheidung.

Für einige Soldaten war die Duldung der Corona-Schutzimpfung ja bereits verpflichtend. Was aber gilt für die zivilen Mitarbeiter in der Nibelungenkaserne?

Bislang unterlagen nur die Soldatinnen und Soldaten der Einsatzkontingente einer Duldungspflicht hinsichtlich der Corona-Schutzimpfung. Die Thematik der Duldungspflicht fußt auf dem Soldatengesetz, welches im Paragraf 17a seit Bestehen der Bundeswehr eine Duldungspflicht von Impfungen rechtlich legitimiert. Eine Pflicht, die Corona-Schutzimpfung zu dulden, besteht demnach für Beamte sowie zivile Mitarbeiter nicht, da das Soldatengesetz für diese beiden Berufsgruppen nicht gilt.

Für Soldaten der Einsatzkontingente – hier beim Rückkehrerappell auf dem Wallfahrtsplatz – galt die Duldungspflicht für die Corona-Schutzimpfung bereits seit März. Foto: Sti

Was genau kommt nun auf die Soldaten in Walldürn zu? Wie beeinflusst diese Quasi-Impfpflicht ihren Alltag?

Die Impfquote des Bataillons lag bereits vor der Entscheidung einer Duldungspflicht weit über der Bundesimpfquote. Dies lässt sich vermutlich auf die prägenden Amtshilfeerfahrungen aus der Vergangenheit zurückführen, welche nahezu alle Soldatinnen und Soldaten des Bataillons machen mussten. Der Alltag wird demnach kaum beeinflusst, da nur eine Handvoll Soldatinnen und Soldaten eine Erstimpfung benötigen und diese völlig reibungslos in den Prozess der Auffrischungsimpfung integriert werden können.

Wie viel Zeit haben die Soldaten, sich immunisieren zu lassen?

Nach der Erweiterung des Basisimpfschemas der Bundeswehr um die Covid-19-Schutzimpfung gilt die Pflicht, sich impfen zu lassen, unmittelbar.

Welche disziplinarrechtlichen Konsequenzen drohen Soldaten, die sich weigern, sich impfen zu lassen?

Eine ungerechtfertigte Verweigerung der Impfung stellt eine Dienstpflichtverletzung dar, die dienstrechtliche Konsequenzen haben kann. Außerdem können versorgungsrechtliche Nachteile hieraus entstehen.

Gibt es solche Fälle in der Walldürner Kaserne?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Erkenntnisse über derartige Dienstpflichtverletzungen am Standort.

Welche weiteren Impfungen sind für Soldaten verpflichtend?

Bisher umfasste das Basisimpfschema Impfungen gegen die Infektionskrankheiten Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis [Anm. d. Red.: Kinderlähmung], Pertussis [Keuchhusten], Mumps-Masern-Röteln, Hepatitis A und B [verschiedene Formen der virusbedingten Leberentzündung] sowie Influenza [echte Virusgrippe].

Sehen Sie Unterschiede in der Akzeptanz für die Corona-Impfung auf der einen und die bewährten Impfstoffe auf der anderen Seite?

Ähnlich wie in der Bevölkerung ist das Thema Covid-19 deutlich präsenter im militärischen Alltag als andere Impfungen gegen Infektionskrankheiten aus dem Basisimpfschutz. Dies ist aber weniger der fehlenden Akzeptanz geschuldet, sondern auf die mediale Präsenz rund um das Virus sowie die häufigen Berührungspunkte mit der Thematik – wie beispielsweise in der Amtshilfe im Kampf gegen das Coronavirus – zurückzuführen. Die Akzeptanz ist seit der Verfügbarkeit des Impfstoffs insgesamt sehr hoch.

Inwiefern verändert die vierte Welle den Alltag der Soldaten?

Sie beeinflusst die Arbeit in der Nibelungenkaserne – sei es unmittelbar durch das Ausweichen auf digitale Besprechungsformate und die strikte Einhaltung der nicht-pharmazeutischen Maßnahmen wie AHA-L. Ebenso nimmt die Anzahl der Amtshilfeanträge wieder deutlich zu, sodass sich die Soldatinnen und Soldaten aus Walldürn abermals auf die Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe im Kampf gegen Covid-19 einstellen müssen.

Ziel der Duldungspflicht ist es, die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zu gewährleisten. Ist das in der aktuellen Pandemie überhaupt in vollem Umfang möglich, selbst wenn die Soldaten nun flächendeckend dank Impfung geschützt sind?

Personal der Streitkräfte muss verlässlich einsetzbar sein und darf nicht durch prinzipiell vermeidbare Infektionserkrankungen zu einem Zeitpunkt ausfallen, zu dem es gerade besonders dringend benötigt wird. Das gilt uneingeschränkt für die Soldatinnen und Soldaten aus Walldürn. Eine Voraussetzung dafür ist ein funktionierender Infektionsschutz. Die Wiederherstellung eines geregelten Dienstbetriebs der Bundeswehr einschließlich aller hierfür notwendigen Teilelemente wie Ausbildung, Übung und Einsatzdurchführung hat, wo immer möglich, oberste Priorität. Dies gelingt sehr zielführend, was auf die großen Anstrengungen aller zurückzuführen ist.