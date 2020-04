Walldürn. (pol/rl) Ein blutverschmierter Mann würde in der Nähe der Niebelungen-Kaserne in Walldürn herumlaufen. Das meldete eine Zeugin am Samstagabend der Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der Betroffene jedoch in den Wald verschwunden.

Nach einer halbstündigen Suche fanden die Polizisten den Gesuchten schließlich. Der 39-Jährige konnte aber nur unverständliche Angaben dazu machen, was genau passiert war. Er berichtete, dass er einen Verkehrsunfall im Wald von Walldürn gehabt habe.

Während der Verunfallte von einer Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus gebracht wurde, machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Unfallauto und eventuell weiteren verletzten Personen. Da die Suche bis in die Nacht erfolglos blieb, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Schließlich entdeckte die Hubschrauberbesatzung das verunfallte Fahrzeug im Wald zwischen Walldürn und Hornbach.

Es stellte sich heraus, dass der 39-Jährige erst allein in seinem Citroën im Wald verfahren hatte und hier eine Böschung heruntergefahren war. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch ermittelt.