„Rumgedürmert“ und trotzdem gut gekocht: Kabarettist Rolf Miller und „Hirsch“-Küchenchef Michael Kuhn sorgten in der Wohnfitz-Küche für Kurzweil und ein leckeres Essen. Fotos: Martin Bernhard / Stadt Walldürn

Von Martin Bernhard

Walldürn. Einer, der kochen kann, und zwei, die gut schwätzen können, sorgten für ein äußerst kurzweiliges Koch-Event "Walldürn is(s)t lecker" der Stadt Walldürn am Montagabend im Möbelhaus Wohnfitz. Der aus Walldürn stammende Kabarettist Rolf Miller und "Hirsch"-Küchenchef Michael Kuhn kreierten vor laufenden Kameras ein Menü, das die Zuschauer an den heimischen Endgeräten mitkochen konnten. Derweil musste Norbert Kilian, Küchenchef der "Beuchertsmühle", wegen eines grippalen Infekts von zu Hause aus zuschauen, wie sein Ersatzmann das von ihm zusammengestellte Menü verwirklichte.

"Du dusch jetzt die Mandeln oröschte", beauftragte Michael Kuhn seinen Küchenhelfer. "Ufbasse!", fügte der Küchenchef hinzu. "Obacht!", ergänzte Miller. Dumm nur, wenn man beim vielen Schwätzen das Umrühren vergisst und der Chefkoch mit dem Schlagen des Sektschaums, den Kuhn konsequent "Weinschaumcreme" nennt, beschäftigt ist. So erfuhren die geneigten Zuschauer, dass Miller mit seinem Sohn das Gericht "Bananen-Ei" kreiert hatte.

Er hatte vor drei Wochen den Impfstoff von Astra-Zeneca erhalten und seine Mutter sei schon "vogelfrei" geimpft worden. Die Mandeln für den Strudel wurden gerettet und landeten geröstet im Schüsselchen. Das Jonglieren mit drei Zitronen fiel dem Kabarettisten leichter, als eine Acht mit dem Schneebesen für den Sektschaum zu rühren.

Hintergrund > Vorspeise: Tatar vom geräucherten Lachs an mariniertem grünen und weißen Spargel. > Hauptgericht: Rumpsteak unter der Zwiebelkruste, gegrillte Süßkartoffeln und [+] Lesen Sie mehr > Vorspeise: Tatar vom geräucherten Lachs an mariniertem grünen und weißen Spargel. > Hauptgericht: Rumpsteak unter der Zwiebelkruste, gegrillte Süßkartoffeln und geschmortes Gemüse. > Nachspeise: Rhabarberstrudel mit Erdbeerragout und Sektschaum. mb

[-] Weniger anzeigen

"Der bringt mich üm, der Kerl", kommentierte Kuhn, als Miller eine Zitrone vom Boden aufhob und ungewaschen zurück in die Schüssel legen wollte. Und wenn man als Kochanfänger den Ausschaltknopf der Küchenmaschine nicht findet, zieht man einfach den Stecker raus. Der Chefkoch kann darüber nur lachen und den Kopf schütteln. Michael Kuhn brachte das Kunststück fertig, trotz seines Küchenhelfers innerhalb von zwei Stunden ein gelungenes Menü zu kochen und munter mit diesem "herumzudürmern". "Der hot mich zehn Johr gekostet", merkte Kuhn am Ende der Veranstaltung an.

Dazwischen machte Miller Werbung für sein Buch, das erst im Herbst erscheinen wird, und wiederholte immer wieder die Quizfrage nach dem Beruf, den er ursprünglich erlernt hatte. Und außerdem sollten die beiden Akteure die Fragen der Zuschauer beantworten, die diese im Chat stellten. "Zum Glück muss ich nicht kochen!", stellte Miller erleichtert fest, während Kuhn Werbung für seinen Berufsstand machte. "Koch ist ein geiler Beruf", sagte er. "Du konnsch in de Welt herumreise und überall koche."

Vorfreude auf das Koch-Event beim Pressefoto (v. l.): Julia und Dominik Rohde vom Rewe-Markt Walldürn, Kabarettist Rolf Miller, Koch Michael Kuhn vom Gasthaus „Hirsch“, Bürgermeister Markus Günther und Thomas Nitschmann vom Möbelhaus Wohnfitz.

Die Zuschauer erfuhren, dass es ein Gerät namens "Dialoggarer" gibt, mit dem man einen in einem Eisblock eingefrorenen Fisch garen kann, ohne dass das Eis schmilzt. Mit dem sogenannten "Handballentrick" kann man den Gargrad eines Steaks ermitteln. Und der Kochlaie bewunderte den Profi-Koch dafür, wie schnell dieser Zwiebeln schneiden, Kräuter hacken und Spargel schälen kann. Und er konnte voller Genugtuung feststellen, dass es auf der Welt mindestens eine Person gibt, die schlechter kochen kann als man selbst, dafür aber vermutlich besser schwätzen.

Das Zutatenpaket für vier Personen, das man beim örtlichen Rewe-Markt abholen konnte, wurde 21 Mal geordert. Nach den Worten von Marktinhaber Dominik-Rohde hätten sich allerdings viele Kunden die Zutaten selbst zusammengestellt, weil sie für weniger Personen hatten kochen wollen. Rund 1800 Aufrufe zählte das Kochvideo bis zum Folgetag. "Dürn is(s)t lecker. 100 Prozent live, 50 Prozent Halbsätze", wie die Veranstaltung beworben wurde, hielt, was sie versprach. Auch für Zuschauer, die nicht mitkochten.