An der Grundschule in der Keimstraße in Walldürn stehen einige Sanierungsarbeiten an. Unter anderem soll an dieser Seite des Gebäudes ein Aufzug errichtet werden. Zudem werden eine Fluchttreppe eingebaut sowie Sanitär- und Funktionsräume saniert. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Zu einer öffentlichen Sitzung kamen am Dienstag die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) des Walldürner Gemeinderats in der Nibelungenhalle zusammen.

Zu Beginn stand der Tagesordnungspunkt "Bauwesen – Bauanträge" im Mittelpunkt. Behandelt wurde hierbei zunächst der Bauantrag auf Sanierung und bauliche Veränderungen an der Grundschule in der Keimstraße. Dabei ist die Errichtung eines Aufzugs, der Einbau einer Fluchttreppe, die Nutzungsänderung von Räumen im Untergeschoss, die Änderung von zwei Außentreppen im Untergeschoss und die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes geplant. Außerdem ist im Gebäude die Sanierung von verschiedenen Sanitärräumen und Funktionsräumen vorgesehen. Nach kurzer Diskussion erteilte der Ausschuss für Technik und Umwelt das gemeindliche Einvernehmen für alle Maßnahmen.

Ebenso zugestimmt wurde der Bauvoranfrage einer Antragstellerin aus Walldürn zur Nutzungsänderung des Kellerraums in einem Gebäude im Hollerstock in Walldürn als Verkaufsraum für selbst gefertigte Kinderkleidung, vorbehaltlich der Zustimmung der Fachbehörden.

Positiv beschieden wurde auch die Bauvoranfrage eines Antragstellers aus Walldürn zur Errichtung des Neubaus einer Lagerhalle mit einer Fläche von circa zehn mal 20 Meter auf einem Grundstück im Gebiet "Rotbild/Höpfinger Pfad VIP I" in Walldürn.

Des Weiteren stimmten die Mitglieder des ATU dem Bauantrag zur Errichtung eines Gesundheitszentrums mit Einkaufsmarkt, Gewerbeeinheiten sowie fünf Wohneinheiten in der Adolf-Kolping-Straße (ehemals NKD) in Walldürn zu. Das geplante viergeschossige Gebäude mit einem zusätzlichen Untergeschoss, in dem eine Tiefgarage vorgesehen ist, hat eine Flächengröße von circa 19,50 Meter mal 47,60 Meter und soll ein Flachdach erhalten. Im Gebäude sind neben verschiedenen Praxen im Gesundheitsbereich auch ein Backshop, ein Café, verschiedene Gewerbeeinheiten sowie fünf Wohneinheiten geplant.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Bauwesen" beschloss der ATU zunächst die Vergabe für die Elektroarbeiten des Medienplans für die Grundschule Altheim auf Grundlage des vorliegenden Submissionsergebnisses an die Firma Elektro-Hess aus Walldürn als preisgünstigstem Bieter zum Angebotspreis von 34.351 Euro. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Im Zuge des Neubaus der Atemschutzübungsanlage in Walldürn beschloss der ATU im Anschluss jeweils einstimmig die Vergabe des Gewerks Bodenbeschichtungen an die Firma CBL Chemobau Industrieböden aus Leingarten zum Angebotspreis von 18.509 Euro, die Vergabe des Gewerks Schreinerarbeiten, Türen und WC-Trennwände an die Firma Schneider Innen-Raum-Design aus Miltenberg zum Angebotspreis von 18.311 Euro, die Vergabe des Gewerks Innen- und Außenputz an die Firma Kohlhammer aus Möckmühl zum Angebotspreis von 31.486 Euro sowie die Vergabe des Gewerks Fliesen- und Plattenarbeiten an die Firma Steinwerk Fehr aus Mosbach zum Angebotspreis von 20.089 Euro.

Schließlich teilte Bürgermeister Markus Günther noch kurz mit, dass die DB Netz AG, vertreten durch die DB Regio Netz Infrastruktur GmbH Westfrankenbahn aus Aschaffenburg, den Ausbau der Bahnübergangssicherungsanlage Walldürn-Süd Waldstraße nach Maßgabe der "Richtlinien für die Planung, Baudurchführung und Abrechnung von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz" plant. Die Realisierung der Maßnahme ist im Jahr 2023 vorgesehen. Die kreuzungsbedingten Kosten werden zu einem Drittel von der DB Netz AG, zu einem Sechstel vom Land Baden-Württemberg und zur Hälfte vom Bund getragen. Die nicht kreuzungsbedingten Kosten für die Maßnahme trägt die DB Netz AG.