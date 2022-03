Walldürn. (Sti./jam) Auf einem "Filetstück" im Herzen Walldürns soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit Praxisräumen für Allgemeinmedizin entstehen. Gemeint ist das ehemalige Aldi-Areal in der Dr.-Trautmann-Straße, das seit dem Brand des Supermarkts vor mehr als zehn Jahren als Parkplatz diente. Vor kurzem hatte die Stadt dort – unter großem finanziellem Aufwand – sechs Bauplätze erschlossen. Auf zweien davon soll nun der Neubau errichtet werden, für den der Ausschuss für Technik und Umwelt in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht erteilte. Neben der Praxis sowie Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss sind ein Carport, ein Schuppen und zehn Stellplätze auf den Grundstücken vorgesehen. In direkter Nachbarschaft darf ein privater Antragsteller ein zweigeschossiges Einfamilienhaus errichten, wie das Gremium entschied.

Östlich der „Schwanenmühle“ sollen Reihenhäuser mit insgesamt 24 Wohneinheiten errichtet werden. Foto: Bernd Stieglmeier

Ebenfalls grünes Licht gab es für weiteren Wohnungsbau beim Gewerbegebiet "Spangel/Röte". Dort möchte ein Investor 24 Wohneinheiten – verteilt auf drei Reihenhäuser – errichten. Die Fläche, die er dafür auserkoren hat, liegt in der Otto-Hahn-Straße – zwischen der "Schwanenmühle" und dem Drive-In-Automaten der Volksbank Franken. Eine bestehende Lagerhalle soll künftig als Parkgarage mit 19 Stellplätzen dienen. Die Zufahrt zu der Parkgarage ist über die Otto-Hahn-Straße vorgesehen. Laut Aussage der Stadtverwaltung erhält das gesamte Areal eine private verkehrliche innere Erschließung.