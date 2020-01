Glashofen. (jam) Er ist Rodeo-Reiter, Country-Sänger und produziert in Nashville selbst geschriebene Lieder, die es regelmäßig in die US National Radio Hits Charts schaffen. Doch der Künstler Rob Georg stammt nicht etwa aus der Country- und Rock’n’Roll-Hochburg Tennessee oder der "wahren Heimat der Cowboys", also dem Lone-Star-State Texas. Stattdessen wurde der singende Cowboy in Tübingen geboren und lebt mittlerweile in Glashofen bei Walldürn. Am 24. Januar bringt der Sänger nun sein Debütalbum "Radio Cowboy" weltweit auf den Markt, nachdem er bereits mit seinen Singles "Carry the Wind", "Dust" und "Push that Horn" 1000 Fans vor allem in den USA und Kanada gewonnen hat.

"Die Musik hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, hat mir in düsteren Zeit Trost gespendet und mich in glücklichen Zeiten inspiriert", sagt Rob Georg. Ihm zufolge gebe es für ihn keine bessere Art, seine Gefühle auszudrücken als beim Singen und Gitarrespielen. Aufgewachsen unter Pferden, suchte er nach einer kurzen Karriere im klassischen Reiten schnell neue Herausforderungen, die er im Westernreiten fand. Aus Zeitgründen schwang er sich nach dem Abitur aus dem Sattel und legte eine siebenjährige Pause ein.

So trat der 44-Jährige früher regelmäßig bei Rodeos an und lebt auch heute noch auf einer Ranch mit vielen Tieren.

Die Auszeit endete erst, als er seine jetzige Frau Melanie kennenlernte, die ebenfalls mit Pferden großgeworden ist und inzwischen mehrere deutsche Meisterschaften im "Cutting" – einer Westernreitdisziplin, bei der Pferd und Reiter ein Rind aus einer Herde "heraustrennen" – gewonnen hat. Bei seinem ersten Ausritt mit Melanie merkte Rob Georg, "dass mir dieser Teil meines Lebens in den letzten Jahren unheimlich gefehlt hatte". Diese Erkenntnis führte dazu, dass er nun wieder voll ins Reitgeschäft einstieg: als Reitlehrer und – anfangs etwas widerstrebend – mit erneuten Teilnahmen an Turnieren. "Heute lebe ich auf einer Ranch mit neun Hunden, 50 Schafen, ein paar Rindern und fast zwei Dutzend Pferden", berichtet Rob Georg im Gespräch mit der RNZ.

Sein Wechsel vom Stall ins Tonstudio ist einem Zufall zu verdanken. Weil er bereits als Teenager Gitarre spielte und eigene Songs schrieb, waren seine Auftritte im Verwandten- und Freundeskreis sehr gefragt. Dabei ermutigten ihn seine Bekannten regelmäßig, eine musikalische Karriere anzustreben. Mit diesem Vorsatz flog der Walldürner schließlich Anfang 2018 nach Nashville, um zwei seiner selbst geschriebenen Lieder im Studio aufzunehmen. Dabei traf er auf die Gesangslehrerin Kristin Smith, die ihn seitdem fördert und ihm hilft, seine Musik einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. "Es war eine großartige Erfahrung zu sehen, wie meinen Liedern dank der Arbeit vieler talentierter Leute Leben eingehaucht wird", erinnert sich Rob Georg.

Der Lebensstil eines Cowboys prägt seine Musik.

Erste Auftritte in Nashville räumten dann letzte Zweifel aus und überzeugten den 44-Jährigen, dass seine Lieder tatsächlich viele Leute ansprechen. Seitdem äußern sich längst nicht mehr nur Verwandte und Freunde enthusiastisch über Georgs Gesang. Mehr als 80.000 Fans folgen dem Countrysänger auf Facebook und fiebern neuen Veröffentlichungen entgegen – sie kommen vorwiegend aus der Neuen Welt.

Doch auch in Deutschland hat Rob Georg bereits Erfolge verbucht: "Im November stand ich mit Michael Patrick Kelly bei einem Rotkäppchen-Mumm-Event auf der Bühne." Der Walldürner hatte sich unter mehr als 2000 Bewerbern durchgesetzt und wurde schließlich von einer Expertenjury ausgewählt, bei der "Nacht der Chöre" gemeinsam mit 33 Gesangssolisten, drei Chören sowie den Musiklegenden Michael Patrick Kelly und Dieter Falk aufzutreten. Dieses Kunststück war ebenso der Altheimerin Michaela Bischoff und dem Mosbacher "Chor Royal" gelungen.

Mit der Veröffentlichungen seines erstens Albums mit dem Titel "Radio Cowboy" am Freitag, einem Auftritt auf Europas größtem Countryfestival, der "Western Experience" in den Niederlanden, am Wochenende sowie einer Einladung zum internationalen "Country Music Meeting" in Berlin am zweiten Februarwochenende hat der Walldürner erst einmal ein volles Programm. Zudem gilt es, dem Cowboy und Sänger die Daumen zu drücken: Er ist aktuell in den Niederlanden und den USA für mehrere Preise nominiert: darunter für den besten Newcomer und das beste Lied im Country-Genre.

Info: www.rob-georg-music.rocks