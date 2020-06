Walldürn. (pol/mün) Am Pfingstsonntag musste ein gestürzter 62-jähriger Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Radfahrer war mit seinem Fahrrad im Wald einen geteerten Radweg von Walldürn kommend in Richtung Rippberg unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Radweg, berichtet die Polizei.

Helfer vor Ort leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Radfahrer brach sich durch den Sturz den rechten Arm und die Nase. Da er keinen Fahrradhelm trug, konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er Kopfverletzungen durch den Sturz erlitt. Deshalb wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.