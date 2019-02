Walldürn-Gerolzahn. (mira) Die erste Sitzung des Ortschaftsrats Glashofen-Gerolzahn im Jahr 2019 ging mit einer weiteren Premiere einher: Das Gremium tagte erstmals im neuen Bürgerhaus. Viele Einwohner nutzten deshalb die Gelegenheit, den neuen, geräumigen Saal kennenzulernen. Ortsvorsteher Heinrich Hennig freute sich über das große Interesse seitens der Bürger.

Den beiden zu ehrenden Blutspendern Max Bundschuh (Glashofen) und Rita Beuchert (Gerolzahn), die aus beruflichen Gründen nicht anwesend sein konnte, dankte er für ihren uneigennützigen und vorbildhaften Einsatz im Dienst an den Mitmenschen. Max Bundschuh erhielt die Blutspenderehrennadel in Gold für zehnmaliges Spenden, Rita Beuchert die goldene Ehrennadel mit Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 25-maliges Spenden.

Beim Thema Bauleitplanung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan der Zimmerei Erich Bundschuh in Glashofen behandelt. Die geplante Erweiterung erfordert den Bau eines Lärmschutzwalls in Richtung Baugebiet "Steinig".

Der Ortschaftsrat hatte sich bereits früher sowohl für die Weiterentwicklung der Zimmerei Bundschuh als auch für die Erweiterung des Baugebiets "Steinig" um acht Plätze ausgesprochen. Deshalb stimmte der Ortschaftsrat einstimmig zu, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan an die Fachbehörde in Walldürn weiterzuleiten, um keine Zeit bei der Bereitstellung von attraktivem Bauland für junge Leute zu verlieren.

Ebenfalls an diese Fachbehörde weitergeleitet wird die Eingabe der Firma Berres in Gerolzahn, die in Zusammenhang mit der Schaffung eines gewerblichen Legehennenstalls auf Anraten des Landwirtschaftsamts eine überdachte Mistplatte bauen wird.

Anstelle der gefällten teils morschen Obstbäume in der Reinhardsachsener Straße in Glashofen sollen auf Beschluss des Ortschaftsrats Sträucher gepflanzt werden. Abschließend informierte Ortsvorsteher Hennig über die für den städtischen Haushalt beantragten Maßnahmen. Genannt wurden die Erweiterung des Baugebiets "Steinacker" in Gerolzahn, der Ausbau des Mühlwegs in Neusaß und der Schlossgartenstraße in Gerolzahn und der Löschwasserbehälter Gerolzahn.

Hennig hofft, dass der leitungsfreie Teil der Reinhardsachsener Straße in Glashofen ebenfalls in Angriff genommen werden kann. "Ordentlich bereinigt" werden soll das Überflutungsproblem bei einem Anwesen im Gewerbegebiet in Glashofen.

Die Verwaltungssprechstunden in Gerolzahn im neuen Bürgerhaus werden künftig mittwochs von 8 bis 9.45 Uhr stattfinden. Von der Bürgerfragestunde machten zahlreiche Einwohner Gebrauch.

Zuvor hatte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy von der Stadtverwaltung allen freiwilligen Helfern beim Bau des neuen Bürgerhauses für ihr Engagement gedankt. Sowohl für die Feuerwehr als auch für die Einwohner sei ein zeitgemäßes Domizil entstanden. Der genaue Termin der Einweihung im zeitigen Frühjahr steht noch nicht fest.