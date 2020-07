Walldürn/Hardheim. (pm) Mit der Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung und zur Verbesserung der Wohnqualität in den Heimen (Landesheimbauverordnung) hat das Land Baden-Württemberg alle Heime – darunter das Geriatriezentrum St. Josef – vor große Herausforderungen gestellt. Die Umsetzung der Landesheimbauverordnung, die unter anderem das Ziel verfolgt, den Standard von Einbettzimmern zu erreichen, beschäftigt die Verwaltung und die Entscheidungsgremien des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn seit Jahren. Nun geht das Millionenprojekt in die Realisierungsphase.

Der Versuch, die Verordnung ohne bauliche Maßnahmen umzusetzen, hätte die Bettenkapazität des Geriatriezentrums deutlich reduziert, ein wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung wäre ausgeschlossen. Daher soll der Erweiterungsbau die Raumkapazitäten erhöhen.

Der Abbruch des alten Küchengebäudes soll Anfang September den Startschuss für die Erweiterung geben, die Rohbauarbeiten können im Herbst beginnen. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist für Juni 2022 vorgesehen, so dass ein Bezug nach den Sommerferien 2022 möglich sein dürfte. Das planende Architekturbüro Link schätzt die Gesamtkosten auf etwa 6,4 Millionen Euro.

Das Modell zeigt, wie sich der Erweiterungsbau in das bestehende Gebäudeensemble des Geriatriezentrums einfügt. Bezugsfertig soll er nach den Sommerferien 2022 sein.

In der Sitzung der Verbandsversammlung traf das Gremium jüngst mit Vergabeentscheidungen über ein erstes umfangreiches Ausschreibungspakt eine Grundsatzentscheidung, die einstimmig ausfiel. Reine Formsache war es dann, die Einzelgewerke zu vergeben.

Nachdem die Suche nach einem Generalunternehmer und die Überprüfung der Ausführung in Modulbauweise (ähnlich dem Anbau am Krankenhaus Hardheim) keine akzeptablen oder finanzierbaren Ergebnisse gebracht hatten, entschied der Beschließende Ausschuss für das Geriatriezentrum St. Josef im Juli 2019 einstimmig, eine Ausschreibung nach Einzelgewerken vorzubereiten.

Der Bau sieht nicht nur vor, wegfallende Pflegeplätze aufgrund der notwendigen Umwandlung der Doppelzimmer in Einzelzimmer auszugleichen, sondern soll das Geriatriezentrum zudem auf die demografischen Anforderungen der Zukunft vorbereiten. Gleichzeitig schafft der Erweiterungsbau neue Funktionsbereiche und geht technische Modernisierungen an, die ohnehin angestanden hätten. Um das Gesamtangebot zu erweitern, sollen im Erdgeschoss Räume für eine Tagespflege entstehen. Diese Einrichtungsform kann künftigen Bewohnern einen Zugang für eine mögliche spätere Vollzeitpflege in der stationären Vollzeitpflege erleichtern.

Folgende Aufträge wurden vergeben: Abbruch- und Rückbauarbeiten (Firma Eckert, Lauda-Königshofen); Erd-, Mauer-, Beton- und Entwässerungsarbeiten (Firma Link, Walldürn), Gerüstarbeiten (Firma Blatz, Hettingen), Wärmeversorgungsanlagen (Firma Hieber, Weikersheim), lufttechnische Anlage (Firma Kellenbenz, Erlenbach), Blitzschutz (Firma Hofmann, Stein bei Nürnberg), Aufzugsanlage (Firma Kone, Ludwigsburg), Außenputzarbeiten (Firma AKP, Hadamar), Metallbauarbeiten und Glasfassade (Firma Mannl, Kreuzwertheim), Kunststofffenster (Firma Fenster Beck, Ettenheim). Für die Sanitär- und Innenputzarbeiten gab es noch keine geprüften Angebote. Das Gremium erteilte die Ermächtigung, die Aufträge an den jeweils günstigsten Bieter zu vergeben.