Walldürn/Fulda. (pm/RNZ) "Im Jahr 2021 machen wir uns wieder auf den Weg", hatte das Leitungsteam der größten Wallfahrt im Bistum Fulda bei der Absage im ersten Corona-Jahr noch optimistisch verkündet. Doch ein Jahr später hat sie die Realität der Corona-Krise erneut eingeholt. Die Verantwortlichen haben nun ihre Konsequenzen aus der immer noch anhaltenden Pandemie gezogen und die Fuldaer Walldürn-Wallfahrt für 2021 offiziell abgesagt. "Die Corona-Pandemie lässt es nicht zu, dass sich ca. 800 Menschen auf den 150 Kilometer langen Weg machen", teilt Winfried Möller aus dem Fuldaer Leitungsteam mit.

Man habe lange gezögert und die Hoffnung nicht aufgegeben, heißt es aus dem vierköpfigen Leitungsteam, dem neben Möller noch Stefan Bildhäuser, Barbara Gutmann und Hans Vilmar angehören. Ihnen zufolge mache es der erneute Lockdown unmöglich, an viereinhalb Tagen durch Hessen, Bayern und Baden-Württemberg zu pilgern. Dementsprechend fällt für die Gläubigen aus Fulda die Wallfahrt, die im Jahre 1706 durch ein Pestgelöbnis entstanden ist, erneut aus. Bis zum Jahre 2020 hatte man die jährliche Tradition der Wallfahrt ohne Unterbrechung aufrechterhalten. "Auch in den Wirren der Kriege und der Wallfahrtsverbote hatten sich Menschen auf den beschwerlichen Weg gemacht", erklärt Barbara Gutmann. Doch die jetzigen staatlichen Vorgaben sowie die mögliche Gefährdung der Mitmenschen ließen keine andere Entscheidung als die Absage zu. "Es ist zudem den Gastgebenden gegenüber nicht zu verantworten, sie um Aufnahme zu bitten", ergänzt Stefan Bildhäuser.

Die Verantwortlichen der Fulda-Eichsfeld-Fußwallfahrt reihen sich mit dieser Entscheidung in eine wachsende Liste ein: Bereits Anfang des Jahres hatten die Organisatoren der Pilgergruppen aus Köln und dem Taunus ihre Prozessionen nach Walldürn abgesagt. Damals war man in Fulda noch guter Dinge, zumindest in Kleingruppen zum Heilig-Blut-Altar pilgern zu können.

Ganz auf das Pilgererlebnis verzichten wollen die Fuldaer Gläubigen aber auch jetzt nicht. "Eine geistige Gebets- und Pilgergemeinschaft soll die Wallfahrtszeit ausfüllen", sagt Hans Vilmar. Täglich werde es vom 29. Mai bis 2. Juni ein Online-Abendgebet um 18 Uhr geben, an dem Interessierte teilnehmen können. Zudem habe der Filmemacher Alfred Gehrig Filmaufnahmen der gesamten Wallfahrt in täglichen Abschnitten kostenlos bei Youtube eingestellt. Für Menschen, die keinen Online-Zugang haben, bestehe die Möglichkeit, das Wallfahrtsbuch individuell zu nutzen, erklärt Winfried Möller.

Die Wallfahrtsleitung aus Walldürn hatte alle Pilgerführer zwischenzeitlich in einem Schreiben informiert, dass man keine Wallfahrtsgruppen empfangen und diese nicht geschlossen in die Basilika einziehen könnten. Die Platzzahl in der Basilika sei begrenzt und zu den Gottesdiensten müsse man sich anmelden. Die Hauptwallfahrtszeit ist in diesem Jahr in eine Wallfahrtssaison eingebettet, die erst am 17. Oktober endet.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.wallduernwallfahrt.de