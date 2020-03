Walldürn. (RNZ) Die Baumaßnahmen auf den Straßen in Walldürn gehen weiter – und damit auch die Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Nachdem unter anderem am "Sparkassen-Eck" Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht werden müssen sowie in der Klosterstraße und Oberen Vorstadtstraße Kabelarbeiten erledigt werden müssen, rückt bald auch in der Friedrich-Ebert-Straße schweres Gerät an.

Dort sind nämlich Asphaltarbeiten vorzunehmen. Grund dafür ist, dass die Arbeiten, die man bisher beim Neubau der Turnhalle Keimstraße getätigt hatte, Hand in Hand mit Arbeiten am angrenzenden Kanal in der Friedrich-Ebert-Straße gingen.

Nach den Kanalarbeiten muss nun in diesem Bereich eine neue Asphaltdecke aufgebracht werden. Die dafür notwendigen Arbeiten führt die Stadt Walldürn im Zeitraum von Dienstag, 24., bis Donnerstag, 26. März, aus.

Auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde muss für die Ausbesserungsmaßnahmen die Friedrich-Ebert-Straße kurzzeitig vollgesperrt werden.

Eine gute Nachricht für Autofahrer – neben der nur kurzzeitigen Sperrung – gibt es allerdings auch: Die Sperrung betrifft lediglich den Straßenabschnitt entlang des Turnhallenneubaus.