Walldürn. (Sti.) Offiziell eröffnet wurde am Samstagabend in Anwesenheit des gesamten närrischen "Dürmer" Hofstaats der "Fidelen Affen" sowie zahlreicher Walldürner die neue Fastnachtskampagne – und damit die 71. "Dürmer Faschenaacht". Nach einem Umzug rund um die Nibelungenhalle mit Aufmarsch des "Dorf-Bolizischten", des Elferrats, des Tanzmariechens, der Garden, der Schautanzgruppen und der Klohns begrüßte FG-Präsident Falko Günter in waschechtem Dürmer Dialekt die närrische fünfte Jahreszeit.

Ganz gleich, ob als "Klohn", "Aff", "Härle und Frääle" man sich maskiert, oder als Strohbär und Treiber auch nicht "scheniert". Hauptsache, es ist wieder so weit, und es beginnt wieder die närrische Zeit, in der man wieder durch die "Gasse von Dürn" springt und so manch lustiges Liedchen singt.

Der FG-Präsident forderte alle "Dürmer" Narren dazu auf, bis Aschermittwoch Frohsinn und Heiterkeit zu verbreiten, mit niemandem zu streiten, Brauchtum zu pflegen, mit den FG-Aktiven durch die "Faschenaachtswelt" zu ziehen und die "Dürmer Faschenaacht" hochleben zu lassen. Verkündet werden solle allerorts: "In Großdürn is widder Faschenaacht."

Die Narren suchten und fanden bei der Fastnachtseröffnung den „Original Dürmer Klohn“. Foto: Bernd Stieglmeier

Nach kurzer Suche war mit Erich Kozickyi ruckzuck die "Dürmer Faschenaacht" in Form des "Original Dürmer Klohns" präsent und sie damit aus ihrem "Dämmerschloof" befreit.

Nach dem Schlachtruf der "Fidelen Affen", dem dreifach donnernden "Aff, rappl die uff, ahoi" und nach dem gemeinsam gesungenen "Affenlied" stellte FG-Präsident Falko Günter den "Großdürmer Elferrat" vor: Andrea Bauer, Walter Bauer, Marion Günter (Vizepräsidentin), Falko Günter (Präsident), Ralf Günther, Timo Günther, Winfried Haas, Matthias Hefner, Oskar Hollerbach, Josef Kreis, Reiner Kreis, Mischa Kuhn, Reiner Leiblein (Vizepräsident), Tino de Pasquale, Günther Rabl, Michaela Rabl, Nikolas Schlosser, Michael Strasser, Tanja Strasser und Dietmar Traxler (Vizepräsident).

Im Rahmen der Eröffnung wurden verdiente Mitglieder der Dümer FG ausgezeichnet. Den Verdienstorden des Bunds Deutscher Karneval in Gold gab es für Falko Günter (2. v. l.) und Ralf Englert (4. v. r.), den in Silber für Emil Schmitt (6. v. l.). Foto: Bernd Stieglmeier

An die "Faschenaachtseröffnung" schloss sich ein gemütliches Beisammensein im Restaurant "Noi Due" an, in dessen Mittelpunkt die Ehrung verdienter FG-Mitglieder stand. Dafür waren eigens die drei Präsidiumsmitglieder des Narrenrings Main-Neckar, Vizepräsident Stefan Schwab (Amorbach), Michael Noe (Tauberbischofsheim) und Bernhard Pfeiffer (Schneeberg) angereist.

Mit dem Verdienstorden des Narrenrings Main-Neckar wurden Marion Günter-Fritsch (seit 1987 Mitglied, von 1998 bis 2003 Trainerin und Mitglied des erweiterten Vorstands, von 2003 bis heute Elferrat und seit 2011 dort Vizepräsidentin), Dietmar Traxler (seit 1988 Mitglied, von 1999 bis heute Elferrat und seit 2011 dort Vizepräsident sowie langjähriges Mitglied des erweiterten Vorstands), Ralf Günther (seit 1992 Mitglied, von 1999 bis heute Elferrat und seit 2011 technischer stellvertretender Vorsitzender) sowie Reiner Leiblein (seit 1987 Mitglied, von 1999 bis heute Elferrat und seit 2011 dort Vizepräsident und somit Mitglied des erweiterten Vorstands) ausgezeichnet.

Ein Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen vonseiten des Bunds Deutscher Karneval. Den Verdienstorden in Silber gab es für Emil Schmitt (seit 1982 Mitglied, elf Jahre lang Elferrat und Vizepräsident und somit Mitglied des erweiterten Vorstands, 20 Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins, seit vielen Jahren Umzugsleiter). Mit dem Verdienstorden in Gold wurden dann jeweils Ralf Englert (seit 1981 Mitglied, über elf Jahre Elferrat und somit Mitglied des erweiterten Vorstands, langjähriger Aktiver in der gemischten Schautanzgruppe, "Chef" des Umzugsplakettenverkaufsteams und Leiter des Aufbauteams bei den Prunk- und Fremdensitzungen, Bauleiter bei den FG-Umzugswagen sowie Zuständiger für FG-Vereinsheim und die Liegenschaften des Vereins) sowie Falko Günter (seit 1985 Mitglied, seit 1986 Elferrat, seit 1999 Vorstandsmitglied als Schriftführer, stellvertretender Vorsitzender und seit 2011 bis heute als Vorsitzender und Präsident) für ihre Leistungen gewürdigt.