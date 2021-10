Der Anbau an St. Martin bietet mit regionalem Holz und Tageslichtfenstern ein gesundes Wohnklima für die Kleinsten Walldürns. Zur Einweihung kamen (v. l.): Hauptamtsleiter Helmut Hotzy, Bürgermeister Markus Günther, Architekt Axel Skowronnek, Pater Josef Bregula, Kindergartenleiterin Nicole Geib und Jörg Kettemann aus dem Stadtbauamt. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) "Wenn wir in unserer Stadt gute Einrichtungen und gesunde Familien haben, dann ist das der Grundstein für eine gute Zukunft." Wenn man dieser Einschätzung von Pfarrer Josef Bregula Glauben schenken kann, sieht Walldürn wohl einer rosigen Zukunft entgegen. Zumindest zeigten sich am Montag im fertiggestellten Anbau des Kindergartens St. Martin alle Grußredner überzeugt, dass mit der Einweihung der Erweiterung ein erfolgreiches Projekt (beinahe) seinen Abschluss gefunden hat.

Was noch fehlt, ist laut Jörg Kettemann aus dem Stadtbauamt die Außenanlage, für die die Arbeiten aber zeitnah beginnen sollen. Den Neubau, der die Nutzfläche des Kindergartens St. Martin nahezu verdoppelt und Platz für zwei weitere Gruppen sowie einen Bewegungsraum bietet, erfüllen die Erzieherinnen und Kinder dagegen bereits mit Leben. Natürliche Baustoffe – allen voran Holz aus der Region – ermöglichten Bürgermeister Markus Günther zufolge ein "nachhaltiges Bauen" und sorgen für ein "gesundes Wohnklima".

Die Corona-Krise und die allgemeine Materialknappheit auf dem Bau haben zwar für Verzögerungen gesorgt, aber immerhin "sind wir im Kostenrahmen geblieben", wie Architekt Axel Skowronnek vom Büro Nico Hofmann in Eberstadt vor Ort erläuterte. Mit der verspäteten Fertigstellung konnte sich das Kindergartenteam jedoch gut arrangieren. "Wenn man im Bestand umbaut, gibt es immer Einschränkungen, aber es ist alles gut gelungen", versicherte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy, der für den Kindergartenträger – also die katholische Pfarrgemeinde – bei der Einweihung zugegen war.

Das kann Kindergartenleiterin Nicole Geib bestätigen: "Die Handwerker waren total freundlich zu den Kindern. Für die Kleinen war es jedes Mal ein Highlight, wenn zum Beispiel mal gebohrt werden musste." Und das war nicht nur im Anbau nötig: Denn im Bestandsgebäude war es notwendig geworden, den Brandschutz zu ertüchtigen. "1997 galten noch andere Standards", erklärte Bürgermeister Günther, für den die Sicherheit der Kinder an erster Stelle stehe.

Der Kindergarten St. Martin war kurz vor der Jahrtausendwende in der Montereau-Allee gebaut worden, um nach der Erschließung des Baugebiets "Vorderer Wasen" den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Im Gegensatz zu den anderen konfessionellen Kindergärten in der Kernstadt konnte die Kirche damals laut Hotzy das Gebäude nicht selbst erstellen, weshalb die Stadt als Bauherr einsprang und die Kirchengemeinde nur die Trägerschaft übernahm.

Nach mehr als 20 Jahren ist St. Martin nun aber "zum Glück an seinen Grenzen angelangt", so Günther. Den Bürgermeister freut es, dass die Kinderanzahl in der Kernstadt seit 2017 ansteigt.

Daraus hatte der Gemeinderat im Juli 2019 Konsequenzen gezogen und die Erweiterung von St. Martin innerhalb eines Jahres angekündigt. Weil die Stadt dabei "auf dem Grundstück, das wir haben", bauen musste, war es Günther zufolge unvermeidbar, dass ein Teil des Außenspielbereichs dem Anbau zum Opfer falle. Dennoch gaben sich der Bürgermeister und die Kindergartenleiterin optimistisch, dass dies den Spieltrieb der Kinder im Sommer nicht einschränken wird.

"Welche Betreuungsformen wünschen die Eltern?", war bei den Planungen dann die Kernfrage, die die Stadt als Bauherr beantworten musste, um einen adäquaten Anbau gestalten zu können. Laut Helmut Hotzy war die Ganztagsgruppe zuletzt weniger nachgefragt. Stattdessen gehe der Trend hin zur verlängerten Öffnungszeit. Zudem habe man das Angebot für Kinder unter drei Jahren deutlich erweitert.

Wie lange die Gemeinde nun den Bedarf an Betreuungsplätzen mit den bestehenden Einrichtungen decken kann, ist noch ungewiss. "Wir wissen nicht, wie die Entwicklung weitergeht", sagt Markus Günther. Aktuell beabsichtigt die Stadtverwaltung, "49 neue Bauplätze im ,Wasen‘ zu erschließen". Wenn es so gelingt, weitere junge Familien nach Walldürn zu locken, könnte bald die nächste Kindergartenerweiterung anstehen.