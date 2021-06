Walldürn. (jam) Die Stadt Walldürn kann für das Kindergartenjahr 2021/22 ausreichend Betreuungsplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen bereitstellen. Sowohl für Unter- (U3) als auch für Über-Dreijährige (Ü3) "sind entsprechende Reserven gegeben". Dieses Fazit zog Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag in der Sitzung des Gemeinderats.

Eine Entlastung für den Kindergarten St. Marien im Süden Walldürns, der aufgrund der großen Nachfrage eine "Notgruppe" in seinem Turnraum untergebracht hat, bringt die Erweiterung des Kindergartens St. Martin am Auerberg. Eine erste Gruppe mit 25 Plätzen startet dort im Juli, die zweite folgt voraussichtlich nach den Sommerferien der Einrichtung Ende August. Hotzy betonte aber, dass vonseiten der Eltern "ein schneller Wechsel nicht gewünscht" sei. Deshalb habe man für die "Notgruppe" eine Übergangszeit gewährt. Danach kann sie aufgegeben werden.

"Wir bemerken einen gewissen Druck, weil sich die Eltern immer längere Betreuungszeiten wünschen", teilte Bürgermeister Markus Günther mit. Um den steigenden Bedarf für Plätze mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) in St. Martin zu befriedigen, möchte die Verwaltung den Personalschlüssel um 0,1 Fachkraftstellen erhöhen. Laut Hauptamtsleiter Helmut Hotzy haben bereits mehrere Eltern bei der Verwaltung angefragt, ob für jüngere Geschwisterkinder in altersgemischten Gruppen eine gemeinsame (spätere) Abholzeit möglich ist. Obwohl der Kindergarten – wie alle anderen Walldürner Kindergärten auch – in kirchlicher Trägerschaft ist, muss die Stadt das Gros der zusätzlichen Personalkosten übernehmen.

Außerdem, so Helmut Hotzy, steige die Nachfrage nach Ganztagsplätzen. Diese Öffnungszeit mit mehr als sieben Stunden Betreuung täglich – inklusive warmem Mittagessen und Schlafmöglichkeit – bietet in der Kernstadt aktuell nur der Kindergarten St. Marien. Im Kindergartenjahr 2021/22 sind dort voraussichtlich alle Plätze belegt. In den Stadtteilen gibt es im Einzelfall die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung.

> Über-Dreijährige: In der Kernstadt sind 294 von 310 anspruchsberechtigten Kindern für das kommende Kindergartenjahr vorangemeldet – 305 Plätze stehen bereit. In Altheim gibt es für alle 47 anspruchsberechtigten Kinder einen Platz. Auf der Walldürner Höhe sind 27 von 31 Kindern vorangemeldet, 38 Plätze stehen zur Verfügung. In Rippberg und Hornbach wollen 24 von 25 Kindern einen Kindergarten besuchen – 47 Plätze stehen bereit. Ein großer Teil der freien Plätze in Rippberg und auf der Höhe entfällt zugunsten von Kindern unter drei Jahren, die in den altersgemischten Gruppen einen "Doppelplatz" belegen.

> Unter-Dreijährige: In Walldürn sind die Kleinkindplätze in den Krippengruppen in St. Georg und St. Marien für das Kindergartenjahr 2021/22 voll ausgelastet. Die fünf zusätzlichen Plätze für Kinder ab zwei Jahren in St. Marien werden nach Angaben von Hotzy "sehr gut angenommen". Weitere sieben Plätze für Kleinkinder in der Kernstadt bietet ab September die "Waldwichtelbande" im "TigeR". Die Krippengruppe in Altheim mit zehn Plätzen ist ab September voll belegt, in Altheim und Rippberg besuchen jeweils fünf Kinder unter drei Jahren eine altersgemischte Gruppe.

Die Elternbeiträge möchte der Gemeinderat in der Juli-Sitzung festlegen. Derzeit erarbeitet die kirchliche Verrechnungsstelle noch eine entsprechende Entgeltübersicht, die auf den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände basiert.

> St. Georg Walldürn: Der Kindergarten hat drei Krippen für je zehn Kleinkinder unter drei Jahren (U3) sowie 82 Plätze für Kinder über drei Jahren (Ü3), die sich in Regelgruppen und solche mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) unterteilen. Aus einem Besuch der Krippe ergibt sich nicht automatisch ein Anschlussplatz in einer der Gruppen.

> St. Marien Walldürn: Es gibt eine Krippe für zehn Kleinkinder sowie eine Ganztagsmischgruppe für fünf Kinder U3. Außerdem gibt es 70 Plätze in Regelgruppen, VÖ und eine Ganztagsgruppe.

> St. Martin Walldürn: Der Kindergarten hält für Kleinkinder U3 drei Plätze bereit, für Kinder Ü3 sind es 103 Plätze in Regelgruppen und VÖ.

> Evangelischer Kindergarten Walldürn: Hier gibt es 50 Plätze für Kinder Ü3 in Regelgruppen.

> St. Valentin Altheim: Der Kindergarten hat eine Krippe für zehn Kleinkinder U3 und zwei Gruppen mit 47 Plätzen für Regelgruppen und VÖ.

> St. Wendelin Glashofen: Hier gibt es zwei altersgemischte Gruppen mit 38 Plätzen für Regelgruppen und VÖ. Kleinkinder U3 belegen in altersgemischten Gruppen einen Doppelplatz.

> St. Raphael Rippberg: Rippberg hat zwei altersgemischte Gruppen mit 47 Plätzen für Regelgruppen, VÖ und Ganztagsgruppen.

> "TigeR" Walldürn: Ab September nimmt in der Kernstadt eine "Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen" für sieben Kinder U3 den Betrieb auf.

> Keine Ferienbetreuung: Aufgrund des Betriebs unter "Pandemiebedingungen" bietet die Stadt aktuell keine Ferienbetreuung an. Damit will man verhindern, dass Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen zu engen Kontakt haben und auf diesem Weg das Virus weitertragen.