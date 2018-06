Auch Nicolai Kraft aus Hockenheim ist in Walldürn wieder am Start. Foto: zg

Rhein-Neckar/Walldürn. (RNZ) Rennfahrer sind lange Anreisewege gewohnt - schließlich gibt es nur selten eine Rennstrecke vor der Haustür. Doch einmal im Jahr gibt es solch eine Möglichkeit: beim Flugplatzrennen Walldürn, scherzhaft auch der "Grand Prix des kleinen Mannes" genannt. Hier fahren die Piloten vor heimischer Kulisse, können sich Freunden, Bekannten und Gönnern präsentieren. So sind am heutigen Samstag und Sonntag, den 10.6.2018 wieder mehrere Fahrer aus der Region und aus der Nähe des Wallfahrtsortes dabei.

Die wohl größte Abordnung bringt der Italo-Rennstall aus dem Nachbarort Mudau mit nach Walldürn. Die Fahrer der verschworenen Motorradgemeinde haben sich in den verschiedenen Klassen angemeldet: Alex Link, Günter Müller, Gregor Schäfer, Sigi Schuch, Thomas Noe, Oliver Hagel, Waldemar Steck, Günther Müller, Michael Rüfer, Denis Loster und Manfred Pflüger haben nicht nur ihre rassigen Maschinen der Fabrikate Moto Guzzi, Laverda und MV Agusta aufgehübscht, auch japanische Maschinen von Yamaha und Honda sind mit von der Partie. Schon seit Jahren Dauergast in Walldürn ist der Hardheimer Hubert Trabold mit seiner Kawasaki.

Aus Schefflenz hat Paul Klingmann seine Zusage gegeben, der einmal im Jahr seine Honda NSR 400 auf dem Flugplatzkurs im Renntempo präsentiert. Zur Abordnung der Fahrer mit italienischen Maschinen gehört Rainer Hilpert aus Böttigheim mit seiner Ducati Pantah. Er muss sich gleich einer großen Fahrergruppe aus dem Mainstädtchen Karlstein stellen. Marco Lummel sowie Fabio und Valentino Frankenberger mischen ganz vorne in der Klasse der Zweizylinder auf ihren Ducatis mit.

Zwei weitere erfolgreiche Piloten kommen aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Martin Bähr aus Heidelberg und Nicolai Kraft aus Hockenheim lieferten sich in der Superbikeklasse bei den bisherigen Rennen stets starke Positionskämpfe und führen auch die Tabelle in dieser Klasse auf den Suzuki GSX-R-Modellen an.

Das Kontrastprogramm zu den Lokalmatadoren bilden die Fahrer aus vielen Teilen Europas. Die bunte Mischung aus Weltklassenpiloten und Hobby-Rennfahrern macht das Ereignis in Walldürn bei den Fahrern so attraktiv. Ein weiterer Grund für die Zuschauer, am Samstag und Sonntag den Trainings- und Rennläufen beizuwohnen und ihre Lokalmatadore kräftig anzufeuern.

Info: Die komplette Starterliste und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.klassik-motorsport.com.