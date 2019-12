Walldürn. (Sti.) Nach monatelanger Bauzeit hat die Eintracht 93 ihren neuen Funktionsbau mit einem "Faschd Fertich Feschd" eingeweiht. 25 Jahre nach der Fusion der beiden Walldürner Fußballvereine SV Fortuna und FC Kickers verbindet nun ein Neubau die beiden Vereinsgebäude, die vorher die legendäre Zuschauertribüne voneinander getrennt hatte. Das Generationenprojekt soll die Eintracht nun zukunftssicher machen.

Es habe also "sowohl einen funktionalen als auch einen emotionalen Zweck", wie der Eintracht-Vorsitzende Jürgen Mellinger im Rahmen der Feierstunde erklärte: "Der nun wahrlich einträchtige Gebäudekomplex stellt nach außen hin das Symbol der Einheit nach der Fusion der beiden Vorgängervereine dar."

Bürgermeister Markus Günther hatte ebenfalls lobende Worte für das Großprojekt des Sportvereins, das mehr als eine halbe Million Euro verschlungen hat. Die Eintracht sei so kurz vor Weihnachten beinahe am Ziel angelangt: am Ziel eines neuen, modernen und funktionalen Vereinsheims.

Zahlreiche Gäste ließen sich durch die neuen Räumlichkeiten der Eintracht führen und gratulierten zum (Beinahe-)Abschluss der Arbeiten. Foto: Bernd Stieglmeier

Das Funktionsgebäude bezeichnete er als "Bereicherung des sportlichen Lebens in Walldürn". Der Gemeinderat hatte seinen Beitrag dazu geleistet, als er der Übernahme einer Bürgschaft zustimmte. Das ermöglichte es dem Verein, bei der Volksbank einen Kredit über 300.000 Euro aufzunehmen. Der badische Sportbund beteiligte sich mit 60.000 Euro, weitere 30.000 Euro steuerte die Dietmar-Hopp-Stiftung bei.

Geld alleine reicht Mellinger zufolge aber nicht aus, um ein solches Projekt zu stemmen. Sein Dank galt daher neben den Spendern vor allem den freiwilligen Helfern, die bisher rund 3000 Arbeitsstunden investiert haben, um den Rohbau in einen funktionsfähigen Gebäudekomplex zu verwandeln. Allen voran lobte er den Vereinsarchitekten und Bauleiter Thorsten Rütten.

Im Rahmen der Feier warf Jürgen Mellinger außerdem einen Blick zurück auf die Anfänge des Projekts: "Wir hatten zunächst mit einer Sanierung der altehrwürdigen Tribüne geliebäugelt." Das Vorhaben erwies sich aber schnell als nicht realisierbar. So kam die Idee auf, die beiden Clubheime mit einem Funktionsbau zu verbinden und zeitgleich das ehemalige Fortuna-Clubheim mit neuen Kabinen samt Duschmöglichkeiten auszustatten.

Der Rohbau in Holzständerbauweise stand vor rund einem Jahr, seitdem wurde bereits viel umgesetzt. Was jetzt noch fehlt, sind der Einbau der sanitären Einrichtungen, der Trennwände, der Küche und der Brandschutztüren sowie die Verlegung des restlichen Bodens und die Außenanlage.

Mit dem neuen Funktionsbau verfügt die Eintracht nun über einen Sitzungsraum, einen Ballraum, einen Elektroraum, moderne Toiletten, ein Getränkelager, eine moderne Küche und einen Sanitätsraum. "Damit können wir gerade der Jugend eine Zukunftsperspektive geben", freute sich Mellinger.

Die Dietmar-Hopp-Stiftung bezuschusste das Projekt der Eintracht mit 30.000 Euro. Foto: Bernd Stieglmeier

Dass man nun bereits ein Fest feiere, obwohl die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, liege dem Vorsitzenden zufolge daran, dass man bereits sehr stolz auf das Geleistete sei und allen Gönnern sowie Helfern Dank sagen wolle für ihr selbstloses Engagement. Anerkennende Worte hatte Mellinger dabei unter anderem für die Dietmar-Hopp-Stiftung. "Nur dank solcher ideellen Organisationen ist es dem Ehrenamt überhaupt möglich, Projekte wie dieses in die Tat umzusetzen."

Henrik Westerberg war als Vertreter der Stiftung angereist, um den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 30.000 Euro zu überreichen. Außerdem gratulierte Klaus Zimmermann als Vorsitzender des BFV-Fußballkreises Buchen zum gelungenen Bauprojekt und überbrachte dem Verein einen Fußball als kleines Präsent. Auch Bürgermeister Günther beglückwünschte die Eintracht abschließend und drückte die Daumen, "dass der sportliche Erfolg auf dem Platz nicht ausbleibt".