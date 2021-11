Walldürn. (Sti.) Die Leistungen, die Soldaten des Logistikbataillons bei Auslandseinsätzen, aber auch bei der Katastrophen- und Amtshilfe im Inland erbracht haben, sind am vergangenen Freitag bei einem Rückkehrerappell gewürdigt worden. Zuvor waren alle Soldaten aus ihren Einsätzen in Afghanistan, im Kosovo, in Mali, in Libanon und im Irak wohlbehalten zurückgekehrt. Zahlreiche Ehrengäste und Zuschauer brachten mit ihrem Erscheinen auf dem Wallfahrtsplatz ihre Wertschätzung für den Dienst der Soldaten zum Ausdruck.

Kommandeur Dirck Radunz erinnerte bei seiner Begrüßungsansprache nicht nur an die Auslandsmissionen und die Hilfe in den Hochwassergebieten, sondern erwähnte den Einsatz von Hunderten Soldaten parallel dazu in Gesundheitsämtern und Impfzentren sowie in Pflegeeinrichtungen Baden-Württembergs gegen die noch immer grassierende Corona-Pandemie.

Die geehrten Soldaten haben laut der Bundestagsabgeordneten Nina Warken bei all diesen verschiedenen Missionen ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. "Welche Fülle von Aufgaben sich hinter der Worthülse ,Logistiker der Bundeswehr‘ verbirgt, wird den Menschen oft erst bewusst, wenn sie genauer hinschauen, Berührungspunkte knüpfen und die Bundeswehr in ihrer Mitte als Teil der Gesellschaft wahrnehmen", sagte die CDU-Politikerin.

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih freute sich dann, dass alle Soldatinnen und Soldaten gesund aus ihren Friedenseinsätzen "in fremden und unberechenbaren Ländern" zurückgekehrt sind. Von ihrem persönlichen Einsatz habe man in den vergangenen Monaten auch im Inland profitiert. Besonders dankbar zeigte er sich im Namen der öffentlichen Verwaltung für die Hilfe bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. "Im Neckar-Odenwald-Kreis konnten wir uns beim Kontaktpersonenmanagement stets uneingeschränkt auf die Unterstützung der Bundeswehr verlassen – von der Hilfeleistung der Sanitätstruppe in den Kreiskliniken und der Unterstützung in den Pflegeheimen ganz zu schweigen." Und auch die schreckliche Flutkatastrophe, die Teile Deutschlands in diesem Jahr schwer getroffen hatte, belege, wie wichtig es sei, im Ereignisfall auf die Kräfte und besonderen Fähigkeiten der Bundeswehr zurückgreifen zu können.

Einsatzmedaillen in Bronze gab es für die Rückkehrer aus Afghanistan. Foto: Bernd Stieglmeier

Bürgermeister Markus Günther zählte die diesjährigen Missionen zu den anspruchsvollsten Auslandseinsätzen, an denen die Bundeswehr bisher beteiligt war. Gerade im Hinblick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen erscheine es ihm wichtig, die Präsenz der Vernunft, die die Bundeswehr verkörpere, im Rahmen kalkulierbaren Risikos aufrechtzuerhalten. Neben ihrem militärischen Handwerk hätten sie in Konflikten vermitteln und Krisen managen sowie sich in einem fremden politischen und kulturellen Raum bewegen müssen. An die Soldaten gewandt, betonte Günther: "Sie haben mit ihrem Auslandseinsatz einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Sicherheit und Stabilität geleistet!"

Selbst an diesem Tag, an dem man gemeinsam mit diesem Appell feierlich die Rückkehr der Einsatzsoldaten zelebriert, befinden sich noch fünf Soldaten des Bataillons in den Einsätzen in Mali, im Irak, im Kosovo und in Litauen, erwähnte dann Oberst Kai Häußermann, Kommandeur der mobilen Logistiktruppen der Streitkräftebasis. 66 weitere hatten zuvor in 13 verschiedenen Kontingenten ihren Dienst geleistet und dabei trotz teilweise verkürzter Einsatzdauer viel bewegt, so der Oberst. "Dies meine ich ganz wörtlich, denn im letzten deutschen Einsatzkontingent ,Resolute Support‘ in Afghanistan galt es, Material, das im Verlauf von knapp 20 Jahren an den Hindukusch verlegt wurde, zurück nach Deutschland zu führen."

Gerade dieser Einsatz habe dem Bataillon viel abverlangt und sei durch eine hohe Dynamik, sich ständig wechselnde Lagen und ein hohes Maß an Unsicherheit geprägt gewesen. Das Logistikbataillon 461 hat in der kritischen Phase die Hauptlast des "Redeployments" getragen und dabei bemerkenswerte Flexibilität und Einsatzbereitschaft bewiesen.

Während in Afghanistan die Lager abgebaut wurden, habe das Bataillon zuhause in Walldürn vor einer ganz ähnlichen Aufgabe gestanden – nur mit entgegengesetzter Zielrichtung. Um im Rahmen der Amtshilfe "Corona" zu unterstützen, musste ein Lager für medizinische Produkte ausgebaut und betrieben werden. Die am Standort Walldürn verbliebenen Soldaten hätten so sichergestellt, dass die Versorgung mit diesen knappen und überlebenswichtigen Produkten gewährleistet war.

Solche völlig entgegengesetzte Aufgaben zeichnen laut dem Oberst den Soldatenberuf aus. Als weiteres Kennzeichen des Diensts im Logistikbataillon 461 nannte er "unvorgesehene Lagen" wie die unwetterartigen Regenfälle in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die zu einer Flutkatastrophe geführt hatten. In diesem Zuge transportierte der Einsatzverband Hochwasser in einer logistischen Meisterleistung 1154 Tonnen Versorgungsgüter auf der Straße und 78 Tonnen Versorgungsgüter per Luft und gab 2.252.000 Liter Betriebsstoff ab. "Mit diesem Hilfseinsatz haben die mobilen Logistikgruppen mit dem LogBtl 461 an der Spitze erneut bewiesen, dass auf sie in schweren Zeiten Verlass ist", lautete das Fazit von Häußermann. "Mit ihrer schnellen, selbstlosen und engagierten Hilfe haben sie nicht nur einen Beitrag zur staatlichen Handlungsfähigkeit in einer Katastrophenlage geleistet, sondern den Betroffenen in einer Phase elementarer Bedrohung und Herausforderung Mut, Kraft und Zuversicht vermittelt." Dafür sprach er allen Beteiligten seine Hochachtung aus. Als förmliche Anerkennung überreichte er stellvertretend für alle dem Kommandeur Dirck Radunz, Oberstleutnant Stephan Raszkowski sowie Oberstabsfeldwebel Dominik Sturm eine Urkunde.

Anschließend zeichnete Häußermann gemeinsam mit Radunz alle Beteiligten der Unterstützungsmission "Resolute Support" in Afghanistan mit der Einsatzmedaille der Bundeswehr in Bronze aus. Musikalisch hatte das Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim unter der Leitung von Hauptmann Inga Hilsberg den Rückkehrerappell umrahmt.