Walldürn. (jam) "Jetzt können die Bürger unsere Untere Vorstadtstraße wieder genießen", freute sich Bürgermeister Markus Günther bei der Freigabe des neuen und "schönen Eingangstors in die Stadt". Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts hat die Neugestaltung der Unteren Vorstadtstraße eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Bereich von der Dr.-Rudolf-Schick-Straße bis zur Kreuzung mit der Eisenbahnstraße ist nun fertiggestellt und bereits seit vergangener Woche für den Verkehr freigegeben.

Die Neugestaltung des Areals hat bereits 2017 begonnen. Damals wurde die Würzburger Straße von der Einmündung Marsbachstraße bis unter die Kuhnebrücke saniert worden. Ebenfalls 2017 war die neue Querspange gebaut worden, die die Untere Vorstadtstraße mit dem Bettendorfring verbindet. Sie trägt dazu bei, das Areal der Unteren Vorstadtstraße aufzuwerten.

Die Arbeiten an der wichtigen Verkehrsader der Wallfahrtsstadt sind damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Im Frühjahr geht es mit dem dritten Bauabschnitt weiter, der von der Eisenbahnstraße bis zur Kreuzung an der Sparkasse reicht. Diese Arbeiten übernimmt erneut die Distelhäuser Firma Boller-Bau, die bereits beim aktuell abgeschlossenen Abschnitt zum Einsatz kam. Bei einem Vororttermin hatten sich nun Bauleiter Michael Zwingmann und Polier Kevin Weizenbach sowie Geschäftsführer Bernd Gehrig vom Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim mit dem Bürgermeister und Sachbearbeiterin Heike Schubert über den Ablauf der Sanierung ausgetauscht.

Die Kosten lagen bei rund 767.306 Euro. Für dieses Geld hat die Firma Boller-Bau dem Bürgermeister zufolge "eine der ältesten Kanalleitungen der Stadt" instand gesetzt, 1450 Quadratmeter Straße einschließlich der Entwässerung gebaut, 450 Meter Bordsteine gesetzt und 950 Quadratmeter Pflaster verlegt. Im Frühjahr sollen außerdem noch einige Bäume in der Unteren Vorstadtstraße gepflanzt werden.

Sowohl Zwingmann als auch Gehrig betonten beim Vororttermin, dass die Zusammenarbeit mit den Anwohnern trotz der Einschränkungen für diese gut funktioniert habe. "Wir sind mit den meisten Anliegern gut zurechtgekommen", so Bernd Gehrig. Die Bürger könnten nun ihre Grundstücke wieder problemlos erreichen und sich über eine neu gestaltete Straße freuen.

Ganz im offiziellen Zeitplan gelang die Fertigstellung des zweiten Abschnitts zwar nicht – sie war ursprünglich für November angesetzt. Eine sehr viel wichtigere Frist wurde aber eingehalten: "Wir sind also noch rechtzeitig für den Advent im Kaiserhof fertig geworden", freute sich Günther. Der Weihnachtsmarkt in der Unteren Vorstadtstraße beginnt am morgigen Samstag um 12 Uhr.