Walldürn. (rnz) Die Natur zu erleben, durch verschlungene Irrwege zu streifen und dabei an einem Gewinnspiel teilzunehmen – diese Möglichkeit bietet das Maislabyrinth beim Stolz-Aussiedlerhof am Madonnenradweg in Walldürn ab dem heutigen Samstag. Im Labyrinth gibt es Stationen zum Thema "Bienen". Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Neben dem Eingang stehen Informationsschilder zum Thema sowie ein Bienenschaukasten. Ebenso steht eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen bereit.

Info: Das Maislabyrinth hat in den Ferien jeweils mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An den Sonntagen wird Kaffee und Kuchen angeboten. Informationen erteilt die Familie Stolz unter Tel. 06282/939666.