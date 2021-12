Das weihnachtlich geschmückte Schloss soll am vierten Adventswochenende in einem besonderen Lichterglanz erstrahlen. Foto: Stadt Walldürn

Walldürn. (pm) Etwas Einmaliges wartet am Samstag und Sonntag, 19. Dezember, auf die Besucher der Walldürner Innenstadt. Zum letzten Adventswochenende lässt die Stadtverwaltung das frei stehende Schloss in der Burgstraße professionell illuminieren. Für das richtige Lichtambiente sorgen mehr als 100 Scheinwerfer. Diese werden eigens am heutigen Freitag an den Hauptseiten des Schlosses installiert. Die Hainstadter Firma von Manfred Schwing, Blackout Eventmanagement, setzt das Projekt um.

"Das ganze Team von Blackout hat richtig Bock darauf. Wir freuen uns schon sehr auf die Umsetzung unserer Lichtinstallationen", strahlt Manfred Schwing, während sein Team und er die geplante Lichtshow am PC simulieren. Die technischen Aufbauten auf dem Schlossplatz können beim samstäglichen Wochenmarkt zu geringfügigen Einschränkungen führen.

"Wir möchten Menschenansammlungen zu Stoßzeiten vermeiden. Deshalb haben wir entschieden, dass die Illumination sich an beiden Tagen kontinuierlich wiederholen wird", teilt Sina Berberich vom städtischen Kreativteam mit. Sie und ihre Kollegen hoffen, dass die Illuminierung besonders in den Abendstunden eindrucksvoll zur Geltung kommt. Auf eine Beschallung des Platzes verzichtet die Stadtverwaltung unter den allgemein gegebenen Umständen jedoch.

Dass es keine festen Spielzeiten gibt, hat noch einen weiteren Vorteil, wie Meikel Dörr, der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters, ausführt: "So können auch Familien mit Kindern das Lichtspektakel erleben und die jeweils für sie passende Zeit für einen Stadtspaziergang wählen."