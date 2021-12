Rippberg. (hape) Statt Weihnachtsgeschenke an die Kunden zu verteilen, hat sich die Geschäftsführung der Eisengießerei Dossmann entschlossen, eine größere Spendensumme an den ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises zu übergeben. Jörg Doßmann überreichte den symbolischen Spendenscheck über 5000 Euro am Nikolaustag persönlich an die Vorsitzende Felizitas Zürn – für ihn war die Spende eine Herzensangelegenheit.

Bereits seit zehn Jahren betreuen rund 20 Frauen und Männer – alles speziell qualifizierte Ehrenamtliche – aktiv lebensverkürzend erkrankte Kinder sowie ihre Geschwister und Familien. Ziel ist es, die Familien in der gemeinsam verbleibenden Zeit zu unterstützen und "den Tagen mehr Leben zu geben", wie es Cicely Saunders, die Begründerin der Hospizbewegung, formulierte. "Krankheit und Abschied können wir nur schwer mit unserem Bild von Kindern in Einklang bringen. Doch der Tod gehört zum Leben und auch Kinder werden damit konfrontiert", erklärte Felizitas Zürn. Ihr Verein könne die Kinder zwar nicht davor bewahren, aber man könne ihnen und ihren Familien beistehen und sie in dieser Zeit unterstützen. Diese Hilfe für die betroffenen Familien ist kostenlos und unabhängig von Konfession und Nationalität.

Der Ambulante Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises wird größtenteils aus Spenden finanziert. Diese werden für verschiedene Projekte – zuletzt beispielsweise für den Kauf eines "Ferienhäusles" im Feriendorf Waldkatzenbach – eingesetzt. Damit möchte der Kinderhospizdienst allen, die einen kranken Angehörigen pflegen, eine Auszeit vom Alltag ermöglichen – wohnortnah und doch fernab vom täglichen Stress, so dass die ganze Familie wieder neue Kraft tanken kann. "Es ist ein Ort der Entspannung und Erholung für Familien, deren Urlaub aufgrund angespannter finanzieller Situationen sonst meist ins Wasser fallen würde", erklärte Felizitas Zürn bei der Spendenübergabe.

"Eine tolle Sache", findet Geschäftsführer Jörg Doßmann, der sich freut, mit der Spende helfen zu können, so dass der Kinderhospizdienst seine segensreiche Arbeit fortsetzen kann.

Das Unternehmen Dossmann fertigt seit 1954 hochwertigen Eisenguss im Walldürner Stadtteil Rippberg. Für Kunden aus den Bereichen Werkzeugmaschinenbau, Baumaschinen- und Sondermaschinenbau produziert die Eisengießerei komplexe Gussteile in Klein- und Mittelserie. Zu den Kunden zählen zudem der Windkraftanlagenbau sowie die papierverarbeitende Industrie, die Pumpenindustrie, aber auch die Antriebstechnikproduktion.