Von Tabea Laier

Walldürn. Wenn man in der Walldürner Hauptstraße vor den Räumen des "TigeR" steht und das neu angebrachte Schild der "Waldwichtelbande" betrachtet, lässt sich das Konzept der neuen Kindertagespflege auf einen Blick erkennen. Denn der Name und das Logo sprechen für sich: Zwei Wichtel sitzen auf den Wurzeln eines Baums, der Blätter trägt. Die "Waldwichtelbande" legt Wert auf eine naturnahe Entwicklung der Kinder. Am 1. September startet das neue Kinderbetreuungsangebot von Doreen Michel und Bianca Eiffler für Kleinkinder mit dem Schwerpunkt von null bis drei Jahren.

Doreen Michel und Bianca Eiffler lernten sich in einem Kurs zur qualifizierten Tagesmutter kennen, den sie im April abschlossen. Gemeinsam stellten sie das Projekt "Waldwichtelbande" auf die Beine. "Das Projekt ist für uns eine kleine Pflanze, die wir gießen und die Früchte tragen wird", stellen die beiden Naturliebhaber sogleich den Bezug zu ihrem naturnahen Konzept her.

Bianca Eiffler ist 47 Jahre alt und hat selbst zwei jugendliche Kinder. Mit ihrem Ehemann, den Kindern und ihrem Hund lebt sie in Robern in einem Mehrgenerationenhaus. Bisher hat sie schon als Friseurin und Bürokauffrau gearbeitet, sei dann aber nicht mehr in den Beruf hineingekommen, weshalb sie sich entschloss, die Schulung zur Tagesmutter zu machen. "Das ist absolut meins. Eigentlich wollte ich schon immer mit Kindern arbeiten", erzählt sie. Als sie im Kurs Doreen Michel kennenlernte, schlug sie ihr die Idee einer gemeinsamen Kleinkindbetreuung vor und überzeugte sie schnell.

Doreen Michel ist dreifache Mutter von Kindern im Alter von 17 bis 22. Ursprünglich stammt sie aus Thüringen und war in der Gastronomie tätig. "Die Arbeit mit Kindern war schon immer mein Wunsch, den ich mir aus zeitlichen Gründen leider nie erfüllen konnte. Deshalb liegt mir das Projekt sehr am Herzen, ich habe Kinder einfach unfassbar lieb", sagt sie. Nebenbei ist die 42-Jährige im Gemeindeteam der Kirche tätig. Ihre Berner Sennenhündin Alma wird die "Waldwichtelbande" begleiten.

Besonders wichtig ist den Tagespflegerinnen, dass die Kinder gleich von Beginn an verstehen, wie Leben in der Natur entsteht und wo beispielsweise ihr Essen herkommt. Aus diesem Grund möchten sie mit den Kindern so viel Zeit wie möglich in und mit der Natur verbringen. "Die Kinder sollen lernen, wie und warum man sich vor der Sonne schützt, aber auch, dass Regen nicht schlimm ist", erklärt Doreen Michel. Um das zu erreichen, haben sie viele Ideen. Da sie an ihrer Einrichtung keinen Garten haben, hat die Stadt Walldürn extra Pflanzenkübel am Eingangsbereich errichtet, in denen die "Waldwichtelbande" eigene Pflanzen sähen und großziehen kann. "So können die Kinder dabei zusehen, wie die Pflanzen wachsen", sagen die Tagespflegerinnen. Auch Bauernhöfe zu besuchen oder einfach auf einer Wiese zu verweilen, stehen auf der Agenda. "Der Einklang mit der Natur regt die Sinne an. Es gibt zum Beispiel nichts Schöneres, als barfuß zu laufen."

Die Dinge, die die Kinder bei Ausflügen draußen sammeln, können dann in den Innenräumen weiter untersucht werden. Mit einem Herbarium sollen die Kinder beispielsweise spielerisch lernen, welche Pflanzen es alles gibt. "Auch mit Insekten und Regenwürmern wollen wir untersuchen, was da so alles krabbelt", informieren Eiffler und Michel.

Der Umgang mit Haustieren sei zudem ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder, sind sich die Tagespflegerinnen sicher. Deshalb sei es sinnvoll, die Kinder mit dem Hund Alma zu konfrontieren. "Dann sind die Kinder nicht mehr so ängstlich und lernen, Rücksicht zu nehmen", meinen die beiden. Falls es der Hündin zu viel wird, hat sie einen Rückzugsort in den Räumen des "TigeR".

In den Innenräumen befinden sich Bereiche zum Spielen, Lesen, Basteln, Kuscheln und für die Entwicklung der Motorik. Im oberen Stockwerk können die Kinder schlafen. Mittags wird dann frisch und ausgewogen gekocht.

Den Vorteil an ihrer Kindertagespflege sehen Michel und Eiffler darin, dass sie flexibler ist und nicht so viel Planung benötigt bzw. regelgebunden ist wie ein normaler Kindergarten. Außerdem ist die Gruppengröße auf zwölf Kinder beschränkt, was den Kindern zugutekomme. So könne jedes Kind individuell spielerisch gefördert werden. Das Konzept wird von der Wirtschaftsjugendhilfe unterstützt. Dadurch können Familien eine Förderung mit bis zu 20 Betreuungsstunden pro Woche erhalten. "Wir haben die besten Voraussetzungen für so ein Projekt – nämlich Liebe und Freude. Für uns ist es das Größte überhaupt, Kinder, Hund und Natur zu vereinbaren", betonen Michel und Eiffler. Auch für die Eltern sei dies eine Möglichkeit, entlastet zu werden.

Info: Für Fragen sind Doreen Michel, Tel. 0171/9689364, und Bianca Eiffler, Tel. 0173/1698908, jederzeit erreichbar. Zudem kann die "Waldwichtelbande" am Tag der offenen Tür (18. Juli von 10 bis 16 Uhr) angeschaut werden.