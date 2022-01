Das Walldürner Unternehmen Inox-Color ist von einem österreichischen Edelstahlhersteller gekauft worden. Das Unternehmen Roofinox hat zugesichert, dass alle 70 Arbeitsplätze am Standort Walldürn erhalten bleiben sollen. Damit startet der Walldürner Edelstahlspezialist zuversichtlich in das Jahr 2022. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (pm) Im Zuge einer übertragenden Sanierung hat der österreichische strategische Partner Roofinox zum 1. Januar in den Edelstahlveredler Inox-Color aus Walldürn investiert. Damit ist die Zukunft des auf Oberflächenbearbeitung von rostfreiem Edelstahl spezialisierten Unternehmens Inox-Color, das zuvor ein Eigenverwaltungsverfahren durchlaufen hatte, gesichert.

Nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen mit dem Investor Roofinox, einem Hersteller von besonderem Edelstahl für den Einsatz an Dächern, Fassaden und der Dachentwässerung, ist der Kaufvertrag zum Jahresbeginn in Kraft getreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Über Einzelheiten des Vertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Alle Beschäftigten behalten ihren Arbeitsplatz.

Hintergrund > Inox-Color: Das Unternehmen Inox-Color mit Sitz in Walldürn hat sich auf die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl spezialisiert und bietet Dienstleistungen im Bereich Polieren, Elektropolieren und Färben von rostfreiem Stahl an. Seine Kunden kommen aus dem Bereich der Automobilindustrie, [+] Lesen Sie mehr > Inox-Color: Das Unternehmen Inox-Color mit Sitz in Walldürn hat sich auf die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl spezialisiert und bietet Dienstleistungen im Bereich Polieren, Elektropolieren und Färben von rostfreiem Stahl an. Seine Kunden kommen aus dem Bereich der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der pharmazeutischen Industrie sowie dem Lebensmittelbereich, aber insbesondere aus dem Fassadenbau. Seit weit über 35 Jahren genießt Inox-Color wegen der vielfältigen Anwendung der Edelstahlprodukte und Services im Bereich der Architektur, dem Bauhandwerk, der Industrie sowie dem Aufzugbau und dem Ladenbau einen hervorragenden Ruf. > Roofinox: Die Firma Roofinox mit Sitz in Sulz (Österreich) ist Erfinder der HFX-Edelstahl-Technologie sowie marktführender Hersteller von HFX-Edelstahl, einem hochflexiblen und langlebigen Edelstahl für den Einsatz an Dächern, Fassaden und der Dachentwässerung. HFX-Edelstahl von Roofinox besteht zu rund 85 Prozent aus recyceltem Material, ist zu 100 Prozent recycelbar sowie in verschiedenen Oberflächendesigns erhältlich. pm

[-] Weniger anzeigen

"Wir kennen und schätzen das Traditionsunternehmen Inox-Color seit vielen Jahren. Es erstellt hochqualitative Edelstahlprodukte und verfügt neben gut qualifizierten Mitarbeitern über eine jahrzehntelange Erfahrung und Expertise. Das Unternehmen ist für uns ein hervorragender Partner, über den wir erhebliche Synergien erzielen können", sagt Marc Metzler, Geschäftsführer von Roofinox. Während Roofinox Erfinder des HFX-Edelstahls ist, eines hochflexiblen und langlebigen Edelstahls, ist Inox-Color ein Spezialist im technisch sehr anspruchsvollen Bereich der mechanischen, chemischen und elektro-chemischen Oberflächenveredelung – insbesondere des Färbens – von Edelstahl-Rostfrei-Produkten.

"Durch die Bündelung von Know-how und die Nutzung der jeweiligen Stärken im Bereich Architektur ergeben sich im Zuge dieser neuen Konstellation viele Vorteile und Perspektiven für die Zukunft", sagt Ines Gaede, Geschäftsführerin von Inox-Color. So entwickelten beide Partner als Gemeinschaftsprojekt die neue Produktlinie "Proton", deren Edelstahlfassaden besonders natürlich und lebendig wirken und die insbesondere bei Architekten großes Interesse geweckt hat.

Bereits im ersten Halbjahr 2021 hatte Inox-Color zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um sich für die Zukunft technologisch neu auszurichten. Dieser Weg soll zusammen mit dem neuen Investor fortgesetzt werden. Zudem wird zukünftig konsequent der Maschinenpark ausgebaut, so dass Kunden ein erweitertes Produktspektrum zur Verfügung stehen wird. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass die neuen Maschinenbereiche im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 in Betrieb genommen werden.

"Die Inox-Color verfügt über ein attraktives und im Kern profitables Geschäftsmodell. Wir freuen uns, dass es uns in der kurzen Zeit von vier Monaten gelungen ist, einen vielversprechenden Investor gefunden zu haben, so dass Inox-Color an der Seite eines leistungsstarken Partners neu durchstarten kann", sagen übereinstimmend Rechtsanwältin Marion Gutheil und Dr. Thomas Paul, die das Traditionsunternehmen während der Eigenverwaltung gemeinsam erfolgreich begleitet haben. "Die gelungene Sanierung ist ein großer Erfolg und belegt das Vertrauen der Gläubiger in die nachhaltige Sanierung von Inox-Color. Der Kurs stimmt und Inox-Color wird nun gestärkt in die Zukunft blicken können", sagt Rechtsanwalt Erion Metoja, der als Sachwalter das Unternehmen im Gläubigerinteresse begleitet hat.

Das operative Geschäft konnte im Jahr 2021 trotz Corona auf einem guten Niveau gehalten werden, und der Ausblick für 2022 ist mit dem Investor an der Seite des Unternehmens sehr erfreulich. Insbesondere größere Auftragsprojekte, die in den vergangenen Jahren vorbereitet, aber aufgrund von Planungszyklen noch nicht beauftragt wurden, sind für das erste und zweite Quartal 2022 verbindlich bestellt, so dass Inox-Color zuversichtlich in das Jahr startet.