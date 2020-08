Das Blutwunder von Walldürn zog und zieht Pilger in Scharen an. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die Wallfahrtsbasilika St. Georg auf ihre heutige Größe. Fotos: Christine Frei

Von Christine Frei

Zwischen Odenwald und Bauland liegt Walldürn – genau dort, wo Buntsandstein und Muschelkalk aneinander grenzen. Auf einer Seite ist die Stadt umgeben von bewaldeter Berglandschaft, die so typisch für den Odenwald ist – nach Südosten geht das Bild dagegen über in sanft geschwungenes Hügelland mit sommerlich goldgelben Feldern. So ruhig der Ort auch wirkt, er ist doch Ziel für rund 80.000 Pilger jährlich. Vielmehr die inmitten der Altstadt in den Hang gebaute Basilika St. Georg, auch Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut genannt (1).

Schuld ist ein Missgeschick um 1330: bei einem Abendmahl verteilte sich der Inhalt des versehentlich umgestoßenen Weinkelchs, dem Blut Christi, auf der Altardecke in Form des Gekreuzigten. Dieses sogenannte Blutwunder bewegte die Pilger, die in immer größeren Zahlen anreisten, mehrfach eine Erweiterung der Basilika und schließlich den weitgehenden Neubau zwischen 1698 und 1714 aus rotem Sandstein bewirkten, der heute weithin sichtbar aufragt. Der Innenraum bietet einige Sehenswürdigkeiten wie mehrere kunstvolle Altäre und eine mit Schnitzarbeiten verzierte Orgel.

Unweit der Basilika residiert im alten Schloss (2) heute die Gemeindeverwaltung. Das Zwingergässchen führt eine Parallelstraße tiefer zum ältesten Rathaus (3), in dem durchgehend ein Bürgermeister seit 1448 Amt hielt. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich das Stadt- und Wallfahrtsmuseum (4) in einem Spätrenaissancebau aus dem Jahr 1588.

Doch was hat es mit den Informationstafeln und Hinweisschildern zum Limes auf sich? Vor der Stadt verläuft ein Abschnitt des UNESCO-Welterbes "Obergermanisch-Raetischer Limes", der von den Römern im 2. Jahrhundert nach Christus befestigten Grenze zu Germanien. Zu den Anlagen gehörte ein Badehaus (5), das den dort stationierten Soldaten so wichtig war, dass sie es mit ihrem eigenen Geld instand setzten. Zu sehen sind die Fundamente und ein Altar. Der Standort des benachbarten ehemaligen Kastells lässt sich anhand der Bodenbeschaffenheit erahnen. Der Limeslehrpfad (6) folgt als schattiger, zwei Kilometer langer Waldweg dem hier schnurgerade verlaufenden Limes zu rekonstruierten Elementen wie der Holzpalisade und Grundmauern von vier Wachtposten. Von Walldürn aus lassen sich unvergessliche Touren ins Umland gestalten, reichlich Gründe um wiederzukommen.