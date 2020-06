Walldürn. Auch die Pilotinnen und Piloten des Flugsportclubs Odenwald Walldürn (FSCO) mussten aufgrund der Corona-Pandemie lange auf die Starterlaubnis warten. Nun konnte man endlich – wenn auch verspätet – in die Flugsaison 2020 starten. Am letzten Mai-Wochenende begann dabei auch die diesjährige Saison der Segelflug-Bundesliga. Auch beim Fliegen müssen strengen Hygiene-Auflagen eingehalten werden, die aber naturgemäß leichter zu erfüllen sind als beispielsweise in der Fußball-Bundesliga. Zwölf äußerst motivierte Pilotinnen und Piloten gingen für den FSCO an den Start und nutzen die sehr guten Bedingungen für Wertungsflüge.

Der FSCO erwischte mit dem dritten Platz gleich einen hervorragenden Einstieg in die verkürzte Saison und bildete somit mit 18 Punkten bereits zum Start eine gute Basis für den weiteren erfolgreichen Verlauf der Saison. Denn schließlich ist durch die reduzierte Anzahl der Runden die erreichte Punktzahl noch mehr wert.

Das Segeln auf Bundesliga-Niveau bereitet nicht nur Spaß, sondern bringt auch hohe Anforderungen an die physische und psychische Kondition der Piloten sowie an deren fliegerischen Fähigkeiten mit sich. Foto: zg

Die drei besten Flüge pro Runde kommen in die Wertung. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von korrigierten 369 Kilometern pro Stunde (Summe der drei besten Flüge) erzielten die Piloten Günther Rincker, Philipp Kapferer und Wolfgang Lehnert eine bemerkenswert hohe Wertung.

Auch in der bundesweiten U25-Liga war man erfolgreich: Hier erflogen Silas Horn und Julia Steinle einen hervorragenden zehnten Platz.

Durch den starken Ostwind lagen fast alle Flüge in Ost-West-Richtung und fanden im Gebiet zwischen Thüringer Wald und Französischer Grenze statt. Sowohl samstags als auch sonntags herrschten sehr gute Bedingungen, so dass an beiden Tagen zur Wertung beigetragen werden konnte.

Der gesamte Flugsportclub ist froh, dass man nach der langen Corona-Pause nun endlich mit der Flugsaison wieder durchstarten kann. Die Bundesliga-Piloten sind nach dem erfolgreichen Start hoch motiviert, auf dem guten Saisonstart aufzubauen und an ihn anzuknüpfen, und freuen sich auf weitere zwölf Runden in der Bundesliga.

Die Messlatte liegt dabei allerdings hoch. Denn im letzten Jahr hatte man mit dem siebten Platz in der Gesamtwertung ein herausragendes Ergebnis erzielt. Der Segelflug auf diesem Leistungsniveau verlangt von den Pilotinnen und Piloten eine sehr gute physische und psychische Kondition, verbunden mit Wetterkenntnissen, Gespür für die Thermik und den Aufwind sowie natürlich exzellente fliegerischen Fähigkeiten.

Neben der Bundesliga findet in Walldürn inzwischen auch wieder weiterer Segelflugbetrieb statt. Auch Ausbildungsflüge sind wieder möglich. Die ehrenamtlichen Fluglehrer bilden motivierte Flugschüler aus, und auch in diesem Jahr werden wieder einige Piloten das erste Mal im Alleinflug abheben. Der Segelflug ist ein idealer und kostengünstiger Einstieg in die Welt der Fliegerei – und macht auch wegen des Teams viel Spaß.

Info: Zusätzliche Informationen zur Segelflugausbildung und weitere Kontakte gibt es unter www.fsco.de. Alternativ kann man auch einfach am Flugplatz vorbeischauen – dort finden sich immer Ansprechpartner, die Auskunft geben. Weitere Informationen zur Segelflugbundesliga und den Ergebnissen der verschiedenen Wertungen sind auf dem Onlineportal www.onlinecontest.org zu finden.