Walldürn. (Sti.) Die Corona-Pandemie machte den Narren in Walldürn und somit insbesondere auch der FG "Fideler Aff" wie auch den vielen anderen Narren in der Region nun schon im zweiten Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung. So mussten auch in der nun am heutigen Dienstag zu Ende gehenden Fastnachtskampagne 2021/2022 vonseiten der "Fidelen Affen" wieder coronabedingt alle Prunksitzungen sowie der traditionelle "Grooße Dürmer Faschenaachtsumzuch" durch die närrisch geschmückten Straßen der Walldürner Kernstadt abgesagt werden.

Doch so ganz ohne Feiern ging es dann doch nicht, wie die am Sonntagnachmittag von der FG "Fideler Aff" bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schlossplatz veranstaltete "Dürmer Faschenaachtsparty" zeigte. Die Party wurde im Rahmen der derzeitigen 2G-Regelung durchgeführt und von der feierfreudigen närrischen Walldürner Bevölkerung sehr gut angenommen. Mittels Einlasskontrolle durch die FG "Fideler Aff" war hierbei jederzeit gewährleistet, dass die vorgegebene maximale Teilnehmerzahl von 200 Personen nicht überschritten wurde.

Den ganzen Sonntagnachmittag herrschte eine grandiose Stimmung bei den nahezu vollzählig närrisch kostümierten "Dürmer Faschnaachtsparty-Besuchern". Dazu trug auch DJ "Crazy" mit seinem musikalisch-närrischen Unterhaltungsprogramm bei. Für das leibliche Wohl sorgten in bewährter Weise zahlreiche fleißige Helfer der FG.