Walldürn. (Sti.) Die Kurzarbeit, die momentan aufgrund der Corona-Pandemie in aller Munde ist, macht nicht einmal vor Tieren halt. Während Urlaubsreisen nach wie vor so gut wie unmöglich sind, viele Hotels und Restaurants in Deutschland nach wochenlangen Schließungen große existenzielle Sorgen plagen und manche touristische Attraktionen in ihrer Existenz bedroht sind, gestaltet sich die Auszeit vom Arbeitsalltag für die Pferde von Marco Zahn deutlich entspannter.

Denn der "Engel"-Wirt spannt seine "Vierbeiner im Dienste des menschlichen Freizeitvergnügens" für gewöhnlich von Anfang April bis in den späten Herbst regelmäßig vor einen Planwagen oder die Postkutsche, um Touristen und Einwohner durch die Altstadt oder die idyllischen Landschaften rund um Walldürn zu führen. Die pferdeschonenden ein- bis zweistündigen Postkutschen- und Planwagenfahrten mit den zwei süddeutschen Kaltblütern stellen eines der touristischen Highlights Walldürns dar.

Während sich zu Beginn des Jahres bereits Interessenten für Fahrten mit dem Pferdegespann gemeldet hatten, hagelte es mit Beginn der Corona-Pandemie Absagen und Stornierungen, berichtet Marco Zahn. Einige Teilnahmen mit der Pferdekutsche bzw. seiner Prunkkutsche und seinen beiden süddeutschen Kaltblütern an traditionellen Festzügen fielen dem Coronavirus bereits zum Opfer. "Schlecht bestellt sein dürfte es aus gleichem Anlass mit der Teilnahme an den Festzügen im Rahmen der Miltenberger Michaelis-Messe sowie des bereits abgesagten Münchner Oktoberfests und Cannstatter Wasens", erklärt der Engelwirt. Ebenfalls müssen der Kutscher und seine Pferde auf das Mitwirken beim großen Markt in Külsheim und beim Buchener Schützenmarkt verzichten.

Selbstverständlich sorgt Zahn auch während der "Kurzarbeit" dafür, dass die beiden Zugpferde in ihrem Pferdestall bestens versorgt sind und gepflegt werden. Marco Zahn und seine beiden Kinder Emily und Nick bewegen die Tiere bei einem täglichen Ausritt, pflegen sie intensiv und füttern sie morgens und abends jeweils mit Heu und Biertreber.

Kutscher Marco Zahn und seine ganze Familie hoffen sehnsüchtig auf eine baldige Wiederaufnahme des Postkutschen- und Planwagenfahrtbetriebs: "Was mir und meiner Familie und ganz sicherlich auch den beiden Pferden derzeit am meisten fehlt, sind der Kontakt und der Austausch mit den Fahrgästen sowie der gute Zusammenhalt unter echten Pferdefreunden."

Info: Die ursprünglich für März geplante Einweihung der neuen Walldürner Postkutsche mit vielen geladenen Ehrengästen soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.