Walldürn. (jasch) Die Samenklenge oder auch "Bummerndörre" in der Marsbachstraße im Herzen der Walldürner Innenstadt ist ein fast vergessenes Industriedenkmal. Dabei herrschte hier noch bis 1999 reger Betrieb: Waggonweise kamen Zapfen internationaler wie heimischer Nadelbäume vor der Klenge an. Das daraus gewonnene Saatgut sowie die Zapfen verkaufte man an Baumschulen und Gärtnereien in ganz Deutschland.

"Bummern", so heißen in Walldürn die Fruchtstände der heimischen Nadelhölzer, wie Tannen- und Kiefernzapfen. "Dörren" bezieht sich auf die Art und Weise wie die Nadelholzsamen gewonnen wurden: Auf Hordendarren in Klengöfen wurden die Zapfen solange erhitzt, bis sie sich öffneten und die Nadelholzsamen aus den Schuppen entfernt werden konnten. Das Aufspringen der Zapfen während des Darrens ist der Grund, woher die "Samenklenge" ihren Namen hat: Das Wort "Klengen" kommt von "Klingen".

Margareta Sauer vom Odenwälder Freilandmuseum vor den Klengöfen der Samenklenge: Auf sogenannten Hordendarren wurden die Zapfen erhitzt bis sie aufsprangen. Foto: Jana Schnetz

Die Klengöfen wurden zuerst mit Koks, später mit Öl beheizt. Über Schächte strömte die warme Luft an die Hordendarren. Wichtig war, sie schonend zu erwärmen, weshalb die Öfen meist nicht heißer als 40 bis 50 Grad Celsius wurden. "Ansonsten bestand die Gefahr, dass das Eiweiß in den Samen denaturiert wäre und die Samen nicht mehr keimfähig gewesen wären", weiß Margareta Sauer vom Odenwälder Freilandmuseum zu berichten. Sie nahm die Samenklenge nach der Stillegung in Obhut.

Im Winter kletterten Zapfensammler mit Steigeisen auf die mitunter 30 Meter hohen Nadelbäume der Fichte, Lärche, Weißtanne oder Kiefer und ernteten die Zapfen im noch grünen Zustand. Diese Baumarten gediehen im Odenwald wegen des Klimas traditionell gut. "Das Zapfenpflücken war im Winter ein schöner Zuerwerb, da man in diesen Monaten auf dem Feld nichts machen konnte", so Sauer weiter.

Durch die Walldürner Wallfahrt entwickelte sich sogar eine große Floristikindustrie, die Zapfen für Gestecke oder Kränze verarbeitete. "Für die Floristikindustrie hat man auch ganz gezielt exotische Zapfen importiert und veredelt, weil die viel größer sind, als die der heimischen Baumarten", teilt Sauer mit.

Die Walldürnerin Meta Berlinger war jahrelang in der Klenge tätig und erinnert sich noch gut an die exotischen Zapfen: "Da kamen die Zapfen aus Indien und Spanien. Manche hatten eine Länge von 40 Zentimetern. Das waren indische Stroben", erinnert sie sich. Oftmals wurden die Zapfen im Hof direkt vor dem Eingang der Klenge nach Qualität und Größe sortiert und in Kisten verpackt.

Foto: Schnetz

"Mir hat die Arbeit Spaß gemacht", fügt Berlinger hinzu. Auf den alten noch vollständig erhaltenen Lieferscheinen ist die Unterschrift von Meta Berlinger noch oft zu lesen. Auch an die Veredelungsprozesse erinnert sie sich: "Verharzte Zapfen wurden erhitzt, sodass eine gleichmäßige Glasur entstand, andere wurden im Schwefelbad gebleicht."

Nicht wenige davon wurden auch an die Tourismusindustrie weiterverkauft. "Wir reden hier vom 20. Jahrhundert. Der Zapfenimport ist jetzt nicht so lange her. Es ist auch ein Wunder, dass der Betrieb in den 90er Jahren erst zugemacht wurde", ordnet Sauer ein.

Unterschiede im Mauerwerk deuten daraufhin, dass die rechte Gebäudehälfte um die Zeit der Jahrhundertwende angebaut wurde. Erstmals in Dokumenten erwähnt ist die Klenge nämlich bereits 1866. "Es gibt ein paar Akten dazu, aber es ist nicht eindeutig belegbar. Das eigentliche Herzstück, der Klengofen, befindet sich ja auch im älteren Gebäudeteil", informiert Sauer.

Nach dem Trocknen in den Klengöfen kamen die aufgesprungenen Zapfen auf einen Rütteltisch. Die Samen fielen durch das Gitter. Eine weitere Maschine trennte, wenn nötig, das in dem Samen eingewickelte Blättchen vom Samen. "Die Samen sind winzig klein sind. Da musste sorgsam gearbeitet werden, um sortenreines Saatgut produzieren zu können", erklärt Sauer. Dementsprechend trocknete jeweils nur eine Sorte in den Öfen.

"Das Schöne war aber, es gab eigentlich keinen Abfall. Es blieb nichts übrig. Das war ein nachhaltiger Prozess. Sogar die Blättchen, in die die Samen gehüllt waren, hat man in den Schwarzwald verkauft und zum Räuchern des Schwarzwälder Schinkens benutzt." Das Aroma der Nadelhölzer sei bei heutigen Räucherprozessen immer noch gefragt, weshalb die "Abfallprodukte" des Zapfens auch heute noch zu diesem Zweck verwendet werden.

"So ein Zapfen hat ein ordentliches Volumen, aber heraus kommen winzige Samen, die so groß wie ein Fingernagel sind. Es hat gedauert, bis man eine entsprechende Menge an Saatgut zusammen hatte", so Sauer mit Blick auf das alte Gebäude. "Führungen finden keine statt. In der Klenge ist es beengt und der Abstand kann nicht eingehalten werden. Außerdem müsste man Sanierungsmaßnahmen durchführen", erklärt sie.

Das Gebäude stehe zwar unter Denkmalschutz, aber es mangele an Perspektiven. Man müsse verstehen, dass es gerade andere Notwendigkeiten gäbe, die für die Kultur aufgewendet werden müssten. "Wir sagen immer, das Gebäude liegt im Dornröschenschlaf", so Sauer und sagt abschließend: "Ich glaube im Moment harrt man der Dinge."

Info: Margareta Sauer bedauert, dass kaum Fotos zur Saatgutgewinnung, zum Klengen und Zapfenpflücken für die Nachwelt vorhanden sind und möchte zum Zweck einer Sammlung einen Aufruf starten: Wer historische Fotos zur Samenklenge in Walldürn hat, kann diese an info@freilandmuseum.com oder margareta.sauer@gvv-hw.de senden.