Walldürn. (jam/dpa/pm) Der Odenwald gilt als Dichtezentrum für den, trotzdem erhaschen nur wenige Bürger einen guten Blick auf das seltene und scheue Tier, das im Gegensatz zum Weißstorch den Menschen meidet. Dem Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann ist es nun gelungen, mit Wildtierkameras zwei Exemplare abzulichten. Die Aufnahmen entstanden an verschiedenen Stellen auf Walldürner Gemarkung. Sie fachen die Diskussion wieder an, ob und wie gefährlich die Windkraft für die Großvögel ist.

Heitmann zufolge lässt sich der erwachsene Schwarzstorch "mühelos am typischen Gefieder" erkennen: überwiegend schwarz mit grünlich violettem Metallglanz. Schnabel und Beine sind während der Brutsaison leuchtend rot gefärbt. Die Gesamtspannweite der imposanten Tiere liegt bei 200 Zentimetern, das Gewicht bei etwa drei Kilogramm.

Über die Schnappschüsse, die Heitmann Anfang April und Ende Mai gelungen sind, freut sich der Kreisjägermeister nicht nur aufgrund der "Schönheit der Tiere", sondern auch aufgrund der langen Verbundenheit: "Schon in vorchristlich-germanischer Zeit sah man den Schwarzstorch als einen der Begleiter Odins", erklärt Rainer Handwerk.

"Schlagopfer sind im Kreis nicht bekannt"

In der Mythologie hat der Schwarzstorch einen schlechten Ruf als Omen für Unglück, Krankheit und Krieg. Tatsächlich ist der große Zugvogel eine faszinierende Art, die es zu schützen gilt.

Aktuell gibt es in ganz Deutschland 800 bis 900 Brutpaare. Zum Vergleich: Beim weniger scheuen Weißstorch sind es immerhin 6300 Paare. Die sehr geringe Individuenzahl – global rund 40.000 Tiere – wird als problematisch für den Erhalt der Art angesehen. In Deutschland gilt die kleine Population des Schwarzstorchs allerdings nicht mehr als gefährdet, nachdem er noch vor 60 Jahren fast ausgestorben war. Der Schutz ihrer Neststandorte hat zu einer Bestandszunahme geführt. "Laut der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg hat der Schwarzstorch nach seiner Wiederbesiedlung des Landes in den letzten 20 Jahren in Baden-Württemberg stark zugenommen", teilt Landkreispressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage der RNZ mit. Im Neckar-Odenwald-Kreis konnten in 2017 auf zwei Horsten, die sich auf Eichen befinden, je drei Jungvögel erfolgreich großgezogen werden. Einer der Horste ist danach jedoch teilweise abgestürzt. Derzeit, so Egenberger, gebe es im Land 40 bis 60 Reviere: "Tendenz weiterhin steigend."

Kreisjägermeister Henrich Heitmann hat mit seiner Wildtierkamera einen „schwarzen Adebar“ auf Walldürner Gemarkung fotografiert. Der Odenwald gilt als Dichtezentrum für die Art. Foto: getty / Janek Mayer / zg

Allerdings verunglücken gerade Jungstörche auf ihrem ersten Zug immer wieder einmal an Hochspannungsleitungen und Windenergieanlagen – bislang aber wohl nicht in der Region: "Schlagopfer an Windenergieanlagen oder Totfunde an Hochspannungsleitungen sind für den Neckar-Odenwald-Kreis nicht bekannt", sagt Jan Egenberger.

Trotzdem ist der "schwarze Adebar" in den Köpfen vieler Menschen untrennbar mit der Windkraft verknüpft. Der Pressesprecher erklärt es so: "Ist in einem Plangebiet zu einem Vorhaben ein Vorkommen des Schwarzstorch nicht auszuschließen, wird dessen Relevanz artenschutzrechtlich geprüft, um mögliche Konflikte zu vermeiden." Dabei muss die Lebensstätte des Schwarzstorchs nicht einmal unmittelbar beeinträchtigt sein. "Da der Schwarzstorch so einen großen Flugradius hat, kann es auch sein, dass er durch ein Vorhaben, welches innerhalb seiner häufig frequentierten Flugroute umgesetzt wird, beeinträchtigt werden kann." Zuletzt hatte der große Vogel in Hainstadt die Genehmigung eines Windparks am Welscheberg um mehrere Jahre verzögert – obwohl unabhängige Experten gezeigt hatten, dass der Schwarzstorch das Plangebiet allenfalls vereinzelt überfliege.

Auf Behördenseite hat sich die Einschätzung, wie gefährlich Windräder für den Schwarzstorch sind, inzwischen geändert. Nachdem sich die Tiere erst vor 60 Jahren wieder in Deutschland ansiedelten, stufte man den Schwarzstorch vorsorglich als "windkraftsensibel" ein. 2015 hatte die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten noch einen Mindestabstand von 3000 Metern zu Brutplätzen des Schwarzstorchs und einen Prüfbereich von 10.000 Metern um Brutplätze empfohlen, um so Gefährdungen bei Flügen zu Nahrungsgründen auszuschließen. Davon ist man zuletzt abgekommen.

Die Europäische Kommission geht in ihrem Leitfaden davon aus, dass Windenergieanlagen auf Schwarzstörche lediglich eine Barrierewirkung haben. Das heißt, dass die Tiere Windparks bei ihren Flugbewegungen aktiv meiden. Dagegen sieht die Kommission weder ein Kollisionsrisiko noch eine Verdrängung, die zum Lebensraumverlust führen könnte. Tatsächlich finden sich in der Zentralen Fundkartei in Brandenburg, die die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Vögel und Fledermäuse seit den 90er Jahren zusammenträgt, fünf Schwarzstorchschlagopfer für ganz Deutschland.

Darüber hinaus hat die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres eine neue Bewertung veröffentlicht, in der sie zum Schluss kommt, dass Windenergieanlagen lediglich einen Mindestabstand von einem Kilometer zu Schwarzstorchbrutplätzen einhalten müssen. Die LUBW sieht darin "beim Schwarzstorch kein allgemeines Kollisionsrisiko". Sie geht davon aus, dass nur von Anlagen, die weniger als 1000 Meter vom Horst entfernt stehen, eine Gefährdung ausgeht – und auch dann nur für die noch flugunerfahrenen Jungvögel. Der Schwarzstorch gilt damit in Baden-Württemberg nicht mehr generell als windkraftempfindliche Art.

Dieses Behördenpapier wird nun wiederum von der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg kritisiert. Die Vogelschützer stören sich daran, dass die Regierung "die Abstandsregelungen für Windkraftanlagen zu Schwarzstorchhorsten drastisch verkleinert". Ihnen zufolge entbehren diese Veränderungen eines wissenschaftlich gesicherten Fundaments und wurden ohne kritische Prüfung von anderen Bundesländern übernommen. Deshalb geht die OGBW davon aus, dass die "Regelungen zu einem erhöhten Tötungsrisiko und damit zu einer erhöhten Gefährdung des Schwarzstorchs in Baden-Württemberg führen".

Auf der anderen Seite argumentieren Befürworter der Windkraft, dass ihr Ausbau die Mortalität von Vögeln sogar verringert. Ausgleichsmaßnahmen, bei denen bestehende Stromfreileitungen ins Erdreich verlegt, gefährliche Mittelspannungsmasten beseitigt, Biotope geschaffen sowie Land- und Forstwirtschaft extensiviert werden, sollen die Vogelsterblichkeit senken und die Überlebenschancen derart erhöhen, dass die Lebensrisiken in der Bilanz sogar sinke.

Der Odenwald gilt als Dichtezentrum für die Art. Foto: getty / Janek Mayer / zg

"Die Regelungen führen zu einem erhöhten Tötungsrisiko"

Neben der unmittelbaren Gefahr der Windräder gefährdet der Windkraftausbau die Schwarzstörche aber zudem indirekt. In den Medien finden sich Beispiele für Eingriffe in die Bruten von Schwarzstörchen, wenn diese den Bau von Windrädern bedrohten. So sollen "mehrfach Bruten des Schwarzstorchs gestört und seine Horste nach der Brutzeit abgesägt" worden sein, wenn im Nahbereich Windenergieanlagen geplant waren, berichtet Rainer Handwerk. Zum Schutz der Art darf das Landratsamt detaillierte Informationen zu Brutplätzen im Kreis zwar nicht veröffentlichen, der Behörde sei aber nicht bekannt, dass es bereits zu solchen Eingriffen im Landkreis gekommen wäre.

Es ist aber nicht immer der Mensch, der sich mit seinem Vorstoß in die Natur tödlich für den Schwarzstorch erweist. Nach einer Dürre im Frühjahr 2020 konnten entsetzte Zuschauer über eine Webcam des ungarischen Naturparks Gemenc live und ungeschminkt mitverfolgen, wie ein Schwarzstorchpaar seine Jungen tötete. Die Trockenheit hatte das Nahrungsangebot massiv eingeschränkt. In der Folge waren die Jungvögel so geschwächt, dass keine Aussicht auf Überleben bestand.